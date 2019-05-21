母乳代用品过度促销或正在阻碍母乳喂养率提升

目前我国存在母乳代用品过度促销及政策与法律监管空白等问题，专家呼吁遏制母乳代用品的过度促销，减少对新手妈妈们的误导。

母乳中的营养成分和生物活性成分会起到免疫保护和促进婴儿免疫功能建立的作用，而母乳最珍贵的地方在于所有的营养成分、免疫成分，乃至菌群，都是“活”的，适应婴儿各阶段的生长发育需求。

很多母乳代用品利用新手妈妈在哺乳上带来焦虑情绪进行商业上的误导宣传。这些母乳代用品铺天盖地地推广和使用，已经成为制约我国母乳喂养率提升的一大阻碍。

世界卫生组织、联合国儿童基金会针对母乳喂养提出的联合倡议包括：出生后1小时内开始母乳喂养；最初6个月内纯母乳喂养；婴儿6个月后应及时添加辅食，在添加辅食的基础上继续母乳喂养至2岁或以上。

5月20日是全国母乳喂养宣传日。随着母乳喂养知识的不断普及，其必要性及不可替代性已经得到了越来越多新手妈妈的一致认可与重视。但目前我国母乳喂养的现实情况依然不容乐观。中国发展研究基金会2017年发布的关于全国母乳喂养健康状况及营养因素调查结果显示，我国婴儿纯母乳喂养率为29.2%，低于38%的世界平均水平，距离《中国儿童发展纲要（2011～2020年）》提出要在2020年实现6个月内婴儿纯母乳喂养率达到50%的目标仍有一定距离。

在近期由中国发展基金会举行的一场母乳喂养研讨会上，多位专家指出，目前我国存在母乳代用品过度促销及政策与法律监管空白等问题，专家呼吁遏制母乳代用品的过度促销，减少对新手妈妈的误导。

守护宝宝人生中第一支“疫苗”

“母乳喂养可以并应该作为宝宝第一支自然高效的疫苗。”具有16年儿科临床护理工作经验，7年母乳喂养指导经验的陈兰兰，是北京大学国际医院新生儿重症监护室护士长，谈及母乳喂养无可替代的价值时，她表示，母乳中的营养成分和生物活性成分会起到免疫保护和促进婴儿免疫功能建立的作用，而母乳最珍贵的地方在于所有的营养成分、免疫成分，乃至菌群，都是“活”的，而且乳汁的成分会在一个相对较窄的范围内变动，适应婴儿各阶段的生长发育需求。

但是在生育后，来自身体变化、知识储备以及时间分配等多方面的压力，都会给新手妈妈在哺乳上带来焦虑情绪，于是，很多母乳代用品利用妈妈们的这种情绪进行商业上的误导宣传。这些母乳代用品铺天盖地地推广和使用，已经成为制约我国母乳喂养率提升的一大阻碍。

来自中国广告协会法律咨询委员会的某法律委员介绍，现在很多广告会打“擦边球”，比如，有的奶粉产品宣传“成分接近母乳”，或者宣传产品与婴儿喂养之间的联系，在广告语中出现“育婴专家”“孕婴营养专家”“专用于婴幼儿营养研究”“婴幼儿奶粉”等字样，以及间接发布六个月以下婴儿奶粉广告，如在发布2段或3段奶粉广告时，将1段奶粉的包装实物置于其中等，还有一些广告宣传通过美化产品，淡化和忽略母乳喂养优越性，或者夸大和正常化特殊情况对母乳代用品的需要。专家们指出，这些变相的宣传很容易给年轻父母诱导。

首都儿科研究所副研究员张淑一表示，“影响母乳喂养的因素有很多，大到社会文化和市场环境、卫生系统和服务、家庭和社区、工作场所和雇主，小到个人健康知识的接收等，都会对家长的意识和行为造成影响。例如，‘努力工作挣奶粉钱’这句口头禅就容易给家长带来一定误区。”

她同时提到一个不可忽视的问题：因为母乳代用品与母乳喂养存在根本利益冲突，现今市面上母乳代用品广告和母乳喂养公益广告的宣传投放比例严重失衡，所以她认为，要想提高母乳喂养率不能单纯靠市场自律，必须要靠强制性法律法规的执行。

而现行法律法规的缺位给母乳代用品的“擦边球”广告提供了可能。中国广告协会法律咨询委员会的某法律委员表示，原卫生部等六部委于1995年联合发布的《母乳代用品销售管理办法》已于2017年12月废止。在当前情况下我们需要一个与时俱进的文件来约束母乳代用品过度促销。张淑一特别提出，“母乳喂养好、母乳代用品使用有危害，这两种信息要同时提供，才不至于变成矛盾结论。另外，母乳喂养室要保证达到干净的标准，这里的‘干净’还应该包括没有商业干扰的环境。保护母亲免受来自商业机构的压力。”

如何提高母乳喂养率？

世界卫生组织、联合国儿童基金会针对母乳喂养提出的联合倡议包括：出生后1小时内开始母乳喂养；最初6个月内纯母乳喂养；婴儿6个月后应及时添加辅食，在添加辅食的基础上继续母乳喂养至2岁或以上。而纯母乳喂养是指不喂母乳之外的水、液体或食物，可以喂治疗目的的药物糖浆、营养素补充剂。

“泌乳启动的‘钥匙’在宝宝手里。”陈兰兰表示，宝宝的频繁吸吮，能够让脑垂体产生泌乳素、催产素，让妈妈的乳腺细胞活化，产生越来越多的乳汁。而产后72小时是母乳喂养的关键时期。美国儿科医学会建议，医护人员应在宝宝一出生就将其放在妈妈身上，在亲肤接触时擦干宝宝并进行新生儿评分。宝宝会休息20分钟，20～50分钟内会完成爬行接触乳房进行含接。陈兰兰说，“而如果在此期间拿走宝宝去称体重或是测量等，这个过程会被打断。”她建议，“产后第一天，妈妈应和宝宝24小时在一起，给‘小客户’机会下足够多的订单，用母子都舒适的姿势按需喂养，一天10~12次，总时长约140分钟。一般第三天妈妈就会乳汁‘爆仓’。”

除此之外，哺乳期妈妈在遇到涨奶等问题时，一定要求助正规母乳喂养指导机构，摒弃非专业“通乳师”的暴力通乳给妈妈乳房造成的伤害，陈兰兰表示，宝宝就是最好的通乳师，可以帮助妈妈缓解生理性奶涨，只要保证宝宝有“足够频繁有效的吸吮刺激”，同时妈妈乳汁中自带泌乳反馈抑制物，能够通过自反馈机制建立长期的供需平衡，当掌握这两个核心要素时，妈妈的乳汁可以建立得很顺畅，所有的通乳催乳只应在这两方面给予妈妈一些辅助。（记者 李雪婷）