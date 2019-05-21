健身房里多了一片“夕阳红”

普拉提、瑜伽、哑铃……这些健身房里的时尚健身项目，如今正受到越来越多老年人的青睐，走进健身房成为不少老年人的养生新选择。与此同时，近年来市场上一批老年人专属健身房的出现，引起了广泛关注。老年人健身现状如何？还面临哪些问题？

“银发族”成了健身房常客

——健身房常常能看到年龄较大的锻炼者，他们锻炼强度不大，但是比较有规律，热情较高

“退休后原本一直帮忙照顾孙子，后来孙子上学了，空出来的时间一下子不知道该做些什么。到健身房来健身让我的生活又充实了起来。”家住北京市海淀区的赵荣今年67岁，已健身4年。每天上午9时到11时是他在健身房锻炼的时间。

谈及健身，赵荣说：“到健身房健身还是孩子们建议的，我一直比较胖，也确实需要锻炼。”如今的赵大爷身材适中，身体和精神状态都很好。

像赵大爷这样的并非个例，北京市丰台区某家健身房健身教练王云旭说，常常能看到年龄较大的锻炼者，目前占健身房会员总数的6%左右，这比以前增加了很多。“他们大部分锻炼强度不大，但是比较有规律，而且热情较高。”

63岁的金阿姨每天到上海市杨浦区殷行街道市民健身中心报到。“困扰了我20多年的失眠，通过健身逐渐好转，现在安眠药也停了。”金阿姨尝到了健身的甜头。

74岁的白金芹是一位健身达人，她从60岁开始健身，已经坚持了14年。因为健身成为“网红”的她，被不少网友亲切地称为“小白阿姨”。

40多岁时曾经历过三次住院手术的白金芹在身体康复后，认识到健身锻炼的重要性。她先是自己在小区里进行快走、跳绳、广播操等锻炼；逐渐地，白金芹对健身的兴趣越来越浓厚，想要尝试更科学的健身方式。于是，她开始进行系统性训练，一周去六七次健身房，在专业健身教练的指导下进行一个小时的柔韧性训练和力量训练。如今，这位70多岁的老人不仅身体各项指标正常，充沛的体力也让她每天的生活更精彩。

白金芹说：“我们不能阻止老化，但通过锻炼可以放慢老化的速度。与其把钱花在看病吃药上，不如把钱放在健身上。”

业内人士指出，在老龄化程度不断加深和慢性病状况堪忧的今天，良好的运动习惯是健康生活的一剂良方。同时随着经济社会发展和生活观念转变，越来越多老年人的消费观从原来的“能省则省”变为“花钱买健康”。

“65岁之后，人们会在文体康养上投入更多资金。此外，健身也是许多老年人打发时间的一种方式，可以在一定程度上缓解孤独。因此，健身的老年人越来越多也就不足为奇了。”上海交通大学媒体与传播学院副院长李康化说。

老人专属健身房越来越多

——老年人有更多专业的健身锻炼与沟通交流的需求，多地正针对性地提供服务、增加供给

“除了广场舞与饭后散步，其实老年人有更多专业的健身锻炼与沟通交流的需求。”王云旭说。

家住丰台区的刘新云说，小区里的健身器材倒是有，但是很多器材的使用方法不明确，也不知道哪个器材适合自己，怎样的运动强度比较合理。“碰上下雨天、大风天或者空气不太好的时候就更别提出去锻炼了。”

一项针对1500名老人的运动健康需求进行的问卷调查显示，75.71%的老人平时锻炼项目以步行为主，66.10%的社区老人表示需要专业的室内健身场所，其中34.19%的老人表示非常需要专业的室内健身场所。

专家指出，调查结果反映出老年人锻炼方式较为单一，适合老年人室内健身的场所不足，老年人健身缺乏专业指导等。

针对供给不足的问题，不少地方已经开始采取行动。

2017年5月，上海首家24小时不打烊的全民健身场所正式亮相杨浦区体育活动中心，该中心专设了老年人运动康复专区，并根据中老年用户的人群特点开设了团操课程、科学健身大讲堂等。2018年，上海市五角场街道第一家社区型“互联网+”市民健身房、殷行街道第一家精准服务全人群的社区市民健身中心也相继亮相，二者均针对老年人健身开设了专门区域。

以殷行街道市民健身中心为例，中心开设了500平方米的“乐活空间”。根据老年人体质，该区域配备了量身定制的心肺功能增强、等速肌力训练、微循环促进的专业健身设备等。此外，中心还设有睡眠研究中心、健康服务中心，以及针对心血管问题、便秘问题、腰椎间盘突出问题的运动专区，为老年人群提供常见慢病的运动解决方案。费用方面，白天的公益时间段和专为老年健身者打造的“乐活空间”每月收费99元，日均3.3元，目前中心老年会员超400人。

重庆的政企合作市民健身房——万盛经开区市民大健康服务中心，提供老年人运动康复服务，并免费提供全面详细的身体监测。南京市打造了医养融合居家养老综合护理中心，中心在居家养老、医疗护理和文化娱乐三大功能的基础上增设了老年人健身中心，并配备了专业老年人健身器材。

进一步做好老年群体健身服务

——企业要充分考虑老年人健身需求，老人锻炼也应量力而行，运动强度循序渐进，安全第一

尽管健身房里的老年人多了起来，但不少老年人对到健身房健身心存疑虑。“都是年轻人在里面健身，我一个老头子多不好意思。”家住江苏省淮安市的黄宏才说。

价格是另一个让老年人对健身房望而却步的原因。北京市朝阳区的高美红说：“现在的健身房一年费用动辄几千元、上万元，对我来说太贵了。”

业内人士指出，由于老年人身体状态存在一定的不稳定性和突发疾病的可能性，不少健身房或明确或暗地里设置了年龄限制，这也在一定程度上限制了老年人到健身房进行健身活动。

一些曾经到健身房办过会员卡的老年人反映，因为环境嘈杂、没有适合的健身器材、缺乏专门针对老年人的健身课程、各种推销太多等因素，他们中不少人选择了中途“退出”。

专家建议，针对老年人健身面临的各种问题，一方面，相关部门要积极采取措施，搭建适合老年人的健身场所，做好宣传、监督工作，引导老年人科学健身，对健身场所进行规范管理；另一方面，企业在运营过程中应充分考虑老年人健身需求，有针对性地配备硬件设施、设置相关课程，让老年人能够花钱买到好服务，快乐健身。

从老年人自身角度来看，王云旭提醒，到健身房健身，老年人要做好充足的准备，应在了解自己身体状况的基础上量力而行，运动强度应循序渐进，不宜选择激烈的运动项目，关于器械、姿势、运动强度等问题应多向健身房工作人员询问，安全第一。“具体而言，老年人健身应以有氧运动为主，这样既可以改善身体新陈代谢，也可以增强心血管功能。一般来说，适合老年人的健身项目有慢跑、快走、跳拉丁舞和做瑜伽等。”王云旭说。