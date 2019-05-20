首都医科大学宣武医院缺血预适应新品在京发布，“便携”、“惠民”成亮点

为响应国家号召，助力国家百万减残计划，减少心脑血管疾病的发生率、 降低其复发率及死亡率，让缺血适应技术和生活方式医学为更多人的健康保驾护航，由首都医科大学宣武医院主办的《首都医科大学宣武医院-加拿大健康管理中心临床科研合作签约仪式暨缺血适应技术新进展学术论坛》于2019 年 5 月 17 日在首都医科大学宣武医院科学会堂大报告厅举行。

预适应医学助力“百万减残”计划

国家心脑血管病联盟主席、首都医科大学宣武医院副院长吉训明教授表示：缺血适应医学至今已有 60 年的研究历史，自首都医科大学宣武医院在 2004 年成立低氧医学研究所专注低氧、缺血适应研究以来，缺血预适应医学已经在心、脑、肺等重要脏器领域有了众多临床研究，其研究成果目前已经运用至临床医学帮助众多心脑血管疾病患者的治疗和康复。

吉训明教授介绍，缺血预适应医学是一种通过反复、间断、有规律的对双侧上臂进行缺血缺血刺激的远隔缺血适应方法，这种远隔缺血训练能够提高人体心、脑等重要器官组织发生严重缺血、缺氧事件时的抵抗力，减轻因缺血、缺氧时间发生时造成的机体损伤。不仅如此，缺血预适应能够减少高原反应，目前高原部队中已经投入缺血预适应仪器的应用。

在我国，颅内动脉狭窄是卒中最高发的一种疾病，药物及手术疗效不理想，而缺血预适应方法正是适合中国卒中防治的新方法，显著降低卒中发生与复发率。不仅如此该方法价格亲民，易普及，操作简单，适合家庭使用。吉训明教授表示，未来这一研究将不断推动中国特色的心脑血管疾病预防治疗手段的发展，进一步助力实现“健康中国2030”战略和“百万减残”计划。

缺血预适应技术助力医学 降低心脑血管疾病发生率

根据2016年全球前十位死亡原因显示，缺血性心血管疾病和中风是导致死亡的前两位死亡因素。据世界卫生组织报道，80%的心脑血管疾病是可以通过生活方式改变预防的。

首都医科大学宣武医院此次与加拿大七橡树医院/加拿大健康管理中心（以下简称「CWI」）签约建立健康管理中心旨在通过缺血预适应技术与生活方式医学帮助我国国民预防心脑血管疾病的发生。未来宣武医院与CWI合作将会把与适应医学应用于肾病临床研究领域，让缺血预适应技术在更多领域应用，让更多患者受利于缺血预适应技术。

此次大会上，首都医科大学宣武医院吉训明教授首次像大众介绍了缺血预适应最新研究转化成果，首发的健民版缺血预适应仪与传统相比较，更加便携，同时价格更加惠民。“让更多普通百姓能够用的上这种技术，让这种训练能够更日常”是缺血预适应研究专家们的最大愿景。

积极防控风险因素，让血管年轻

5月18日是中国血管日，旨在呼吁人们重视血管健康，警惕动脉粥样硬化斑块，从评估血管年龄、检测胆固醇开始，让血管更年轻。

首都医科大学宣武医院副院长吉训明教授在会上发表讲座表示：我国更应该将心血管疾病的预防作为长期防控的关键，传统的心脑血管病危险因素如高血压、高血脂症、糖尿病、吸烟酗酒等仍是卒中患者的主要病因，对传统心脑血管病危险因素的防控是卒中防治工作的重点。改善生活方式能够预防大部分卒中的发生，对于疾病发生的患者而言，改变生活方式同样能够降低患者的复发几率，减少死亡率。

由首都医科大学宣武医院发布518中国血管日《每天30分钟 远离脑中风》的倡议书在大会上发出，倡议书中表示80%的心脑血管疾病能够通过生活方式的干预进而得到改善。倡议公众做到：少脂少盐少糖，控制血脂、血压、血糖的健康饮食习惯；每天30分钟有氧训练，坚持锻炼、控制体重；烟酒加速血管损伤，戒烟戒酒、定期体检；对于存在心血管病危险因素的高危人群，通过每天30分钟的缺血预适应训练能够帮助高危人群预防心脑血管疾病的发生。（王钰迪）