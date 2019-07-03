中国卒中学会第五届学术年会暨天坛国际脑血管病会议召开

2019年6月28日至30日，“中国卒中学会第五届学术年会暨天坛国际脑血管病会议”（2019CSA&TISC）在国家会议中心召开。

此次会议国内外专家、学者们分享的各类学科前沿进展及行业热点知识，成为大会亮点，一些参会企业带来的脑卒中治疗领域创新产品、最新研究进展，也引人瞩目。29日中午，在由首都医科大学附属北京天坛医院神经病学中心主任、党总支部书记赵性泉教授担任主持，首都医科大学附属天坛医院刘向荣教授担任讲者的“朗致集团苏泰卫星会”上，刘向荣教授分享的《苏泰对急性缺血性卒中保护作用的研究》专题报告备受关注。

报告的研究结果显示，苏泰（朗致舒血宁注射液10ml）能显著降低急性缺血性卒中脑梗死体积、改善卒中后脑血流灌注，降低急性及慢性脑低灌注死亡率、显著提高急性缺血性卒中缺血再灌注后小鼠活动度。随机对照盲法研究结果显示，无论是缺血再灌注损伤模型，还是永久性梗塞模型，苏泰都显示了具有极强的神经保护作用。

首都医科大学附属北京天坛医院神经病学中心主任、党总支部书记赵性泉教授表示，急性缺血性脑卒中的治疗，一方面是以脑血管的再灌注治疗为主，另一方面是针对不能开通的或再通后脑的保护治疗。缺血性脑卒中治疗中，很多神经保护剂治疗在实验室效果很好，但是到临床上效果却不是那么理想，这成为制约脑卒中治疗的一个重要因素，所以我们希望有更多的药物能够帮到我们，给缺血性脑卒中患者提供更多的帮助。

在药物的选择和药物的有效性方面，经临床研究证实的真正有效的、能够改善临床结局的药物还是比较少的，这是我们面临的一个难点。

在应用前景方面，赵性泉教授认为，舒血宁注射液是目前在缺血性脑卒中治疗领域中应用比较多的一类药物。苏泰（朗致舒血宁注射液10ml）有它的产品特色，含有银杏叶提取物的其他一些成分，而且这些成分对缺血靶点有不同的保护作用。