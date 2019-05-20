第二届百济神州实体肿瘤高峰论坛在京举行

5月19日，由百济神州发起的“第二届百济神州实体肿瘤高峰论坛”在北京举办。数位中国工程院院士、中国科学院院士，与国内500余位实体肿瘤领域权威专家、临床医生及专业人士共同出席本次论坛，探讨我国乳腺癌、肺癌、肝癌、胰腺癌及泌尿肿瘤等高发实体瘤的治疗现状与未来趋势，以期进一步提升国内实体瘤防治水平，携手共促“健康中国2030”战略规划的落实。

中国工程院院士、中国医学科学院肿瘤医院孙燕院士作为本次大会荣誉主席，全面回顾了我国实体肿瘤治疗的发展历程。他指出：“国内临床肿瘤学在发展之初即确立了以综合治疗为主的发展方针，在此基础上，外科治疗、放疗、化疗等治疗手段在后续得到了长足发展，带动肿瘤防治水平不断提升。近年来，靶向治疗、免疫疗法等创新疗法为实体肿瘤的治疗开辟了新的探索领域。我相信传承积累与创新探索是推动肿瘤治疗水平发展的两大关键要素，期待在未来能继续发扬光大，将偶然性的创新成果转化为必然性的治疗策略，为更多患者带来福祉。”

孙燕院士在大会上回顾我国实体肿瘤治疗发展历程

百济神州中国区总经理兼公司总裁吴晓滨博士在发言中强调：“作为植根中国的全球性创新生物制药企业，百济神州始终将中国肿瘤患者未被满足的治疗需求放在首位。希望我们的全球化研发资源与布局，能够帮助越来越多的我国优秀临床专家融入全球抗肿瘤新药研发体系中，进而推动我国肿瘤治疗水平与全球接轨。同时，我们并希望通过创新的商业化实践，提升抗癌新药的可及性与可负担性，为中国乃至全球的癌症患者带去更多希望。”

近年来随着临床研究的深入，我国肿瘤治疗水平已取得显著进步，新药研发硕果累累。中国工程院院士、北京大学第一医院名誉院长郭应禄院士在访谈中指出，学科发展需要学科带头人的领导。如今，国内培养医生的水平已经可以与国际比肩，我们应该充分利用国内外资源开展广泛培训和学习，展开“亚专科培训”，全面提升医生的综合水平和细化专业能力，为我国整体医疗管理储备人才。中国科学院院士、复旦大学附属中山医院院长樊嘉院士表示，创新药企要通过与临床医生加强合作，整体提升我国抗癌新药的自主研发水平，才能产生一加一大于二的效果，实现健康中国提升总癌症五年生存率15%的目标，进一步改善我国实体肿瘤防治水平。

百济神州高级副总裁，全球研究，临床运营与生物统计暨亚太临床开发负责人汪来博士介绍了百济神州在实体肿瘤领域的管线布局，他指出：“国内抗癌新药的研发正蓬勃发展，凭借差异化的靶点选择和开发策略、在全球与中国同步开展临床试验的优势，百济神州在实体瘤领域已经建立起广泛的布局与药物管线。我们希望通过与国内众多优秀临床专家的合作，共同加速中国抗癌新药的开发进程，推动肿瘤临床研究以及联合疗法的前沿探索。”

中国临床肿瘤学会（CSCO）秘书长江泽飞教授在大会发言中介绍：“化疗仍是包括乳腺癌在内的中国高发实体瘤治疗的基础治疗手段，辅之以由大数据、人工智能技术所推动的‘智能医疗’创新方案，相信国内实体瘤治疗将迎来崭新篇章。”