育学园第四届育儿行为报告发布 20个信息点带你看懂这一届家长

近期，“守护·新生”育学园多科协同护航生命早期健康发布会在京举行。育学园每年5月发布的《育学园育儿行为数据报告》都备受母婴圈层关注，为母婴从业者和相关人群揭示了每一年母婴群体和真实育儿生活的细节和动向，为母婴圈层清晰展现出不同年龄、地域、学历、收入水平的家长们的育儿画像。

《育学园育儿行为数据报告》（以下简称“报告”）由育学园独家出品，数据基于育学园App中数亿条真实育儿数据记录和万余份调查问卷的调研结果，通过问卷选项与用户信息及宝宝信息之间的交叉比对从而得出本报告。

《育学园育儿行为数据报告》用户及调研基础

参与本次调研的用户中，48%的用户出生于1985-1989年，90后用户占比超过36%，较2017年增加了10%。其中72%的家庭为一个宝宝的育儿家庭，有21%的家庭有多个宝宝或正在怀第二胎。本科以上学历水平占比近65%，对于不同年龄段的用户来说，80后、85后高学历用户的占比更大。

参加本次调研的育儿家庭中，宝宝月龄主要集中在0-2岁，其中0-1岁占比达56.1%。宝宝性别比例与往年差异不大。对比近4年的数据发现，二胎比例逐年增加，已有两个以上宝宝和正在怀二胎的总占比，较2016年占比增加8.38%。对比不同的居住地发现，普通城市、村镇等居住地中，多个宝宝及正在怀第二胎的比例更高。

细读20个《报告》重要信息点，带你了解这一届家长

1、在1-2岁宝宝的育儿家庭中，妈妈全职工作和兼职工作的比例均有所降低，在家照顾宝宝不工作的比例有所提升。从妈妈的年龄分布来看，越年轻的妈妈选择全职工作的越少，在家照顾宝宝的越多。

2、在钙、铁、锌等营养素补充剂的使用方面，随着宝宝月龄的增加，选择给宝宝补充的占比越来越高。对比数据发现，学历高的家长给宝宝补钙的比例更低；村镇用户，城市用户给宝宝补钙的比例要更低。

崔玉涛医生和育学园提示家长注意：生长发育正常的宝宝不需要额外补充钙、铁、锌，如果有需要应在医生指导下补充。

3、在益生菌补充方面，有超过75%的家长给宝宝服用过益生菌制剂（如康萃乐、纽曼斯、妈咪爱等）。

崔玉涛医生和育学园提示家长注意：选择益生菌制剂之前可通过肠道菌群检测先了解宝宝当前肠道内的菌群情况，再有针对性的选择含有所需要菌株的益生菌制剂。

4、在家庭消毒剂的使用方面，相比2017-2018年，育儿家庭使用含有消毒、杀菌成分的制剂比例有所提升。相比之下，越是经济发达的一线城市家庭，学历越高的家庭，使用消毒剂的比例越高。

崔玉涛医生和育学园提示家长注意：家庭生活中不应额外使用消毒剂，这会破坏宝宝体内的正常肠道菌群，从而可能导致宝宝出现过敏、腹泻、生长发育缓慢等问题。

5、在“半年内是否使用过抗生素”的调查中发现，对比2017-2018年数据发现，使用抗生素的整体比例有所增加。其中家长自行给宝宝买药服用的占比有所下降，但通过医院静脉注射、雾化治疗使用抗生素的比例有所提升，医院开的口服抗生素占比略有下降。

崔玉涛医生和育学园提示家长注意：儿科用药更应科学合理，确有必要时在医生的指导下正确使用抗生素。

6、在宝宝定期体检的调查中，有近78%的家长会按照社区医院要求给宝宝定期体检，有8%的家长几乎从未给宝宝做过体检。对比居住地发现，相对而言，经济发达地区的家长按照要求按时带宝宝体检的比例越高，而村镇等地区不做体检的占比更高。

7、在体检过程中，有51%的家长认为医生没有就体检结果给予详细的解读，只说了“检查有没有问题”，不会详细讲解也没有后续指导建议。只有13%的家长认为医生能够非常详细地讲解体检结果。对比体检医院类型发现，在专业儿童医院体检的家长，认为医生能够详细解读结果并给予后续指导建议的比例要远高于去社区医院体检的家长。

8、每次体检后，只有不足72%的家长认为自己对宝宝当前的健康状况非常了解，有27%的家长认为不是很了解宝宝当前的健康状况。对比不同年龄的家长数据发现，越年轻的家长，对宝宝当前健康状况的了解越不清楚。

9、通过给宝宝进行体检，对于宝宝当月龄应该达到的生长发育指标方面（如身高、体重、语言运动能力发展等），只有54%的家长非常清楚这些指标。相对于村镇、普通城市用户，一线城市、二线城市用户更清楚宝宝当前月龄应该达到的生长发育指标。只有42%的家长在每次体检后，知道如何帮助宝宝提升语言、运动等能力的发展。

10、在在线健康咨询服务的调查中，有超过38%的用户曾经使用过在线健康咨询服务，如平安好医生、春雨医生、好大夫在线、寻医问药等。经济发达地区的用户对在线健康咨询服务的认知了解程度相对更高，使用服务的占比也相对更高。学历越高的家长，对在线健康咨询服务的认知和接受度相对越高。有超过98%的用户愿意通过专业、方便的在线咨询服务咨询育儿问题。其中咨询宝宝不适疾病（咳嗽、感冒）的占比最高。

11、有近70%的家长希望医生能通过“语音口述”的方式解答回复家长的问题。

12、在“教育与其他服务”的主题调研中，在实际使用过线下母婴服务的用户中，用户对“月子中心”“通乳师/母乳指导”的满意度相对较高，而对“育儿嫂”“保姆”的不满意比例更高。在实际使用了线下母婴服务的育儿用户中，“亲友熟人推荐”是找到服务机构/服务人员的首选渠道，占比超过70%。普通城市、村镇用户，通过“医生护士推荐”的占比高于一二线城市用户。

13、在是否愿意接受付费形式的父母课程中发现，超过97%的家长愿意付费参加针对父母的课程，其中选择意向最高的课程类型是“父母情绪管理、家庭养育方式课程”

14、有72%的孕期用户是在有心理预期和准备的情况下怀孕的。在对营养的关注方面，只有33%的孕期用户因为怀孕格外注重营养问题，有7%的孕期用户对营养的关注与孕前没有太大差别。

崔玉涛医生和育学园提示家长注意：妈妈在孕期的营养和身体健康情况，乃至父母双方在备孕阶段的营养和健康情况，对于宝宝的一生健康都有着深远影响。

15、为了保证孕期营养的均衡摄入，每周应该摄入总计50种不同的食材。能够达到这一营养摄入标准的用户不足12%，其中有47%的用户每周摄入的食材种类不足30种。相对来说，计划内怀孕的用户更加关注孕期的营养摄入，每周摄入的食材种类要明显多于意外怀孕的用户。

16、在得知怀孕后，有超过84%的家庭曾经有过担心的问题。其中“缺乏孕育知识”是占比最高的担心因素。

崔玉涛医生和育学园提示家长注意：提前学习和储备必要的育儿知识，才能在宝宝出生后做好科学养育。更为重要的事，学习育儿知识并不是妈妈一个人的工作，父母及家庭育儿观念的统一更重要。

17、在学习孕产、育儿知识方面，通过手机APP看知识是占比最高的学习途径，其次是育儿书、育儿类微信微博内容，相比之下，音频、视频节目并不是孕期用户学习育儿知识的主要途径。

18、在“女性健康”主题调研中，在参与本次调研的女性用户中，只有48%的女性做过宫颈癌筛查（包括HPV或TCT）。经济越发达的地区、学历越高的女性，做过宫颈癌筛查的比例更高。

19、只有4%的用户接种过宫颈癌疫苗。

20、当女性出现妇科不适时，其中超过70%的女性会通过医院就诊、在线咨询服务等寻求专业人员的帮助，有25%的女性会通过网络查找相关知识，相对育儿问题，女性健康类较为私密的问题，向亲戚朋友咨询的占比非常少。（王亚微）