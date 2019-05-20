北京育学园妇产医院将启动试运营 崔玉涛出任院长

“生命早期1000天”是指从女性怀孕的胎儿期（280天）到宝宝出生之后的2岁（720天），为什么这1000天格外重要？是因为这1000天被世界卫生组织定义为一个人生长发育的“机遇窗口期”。它是人的体格和大脑发育最快的时期，这期间的营养状况与其一生的营养与健康状况息息相关，不仅影响体格生长和智力发育，还与成年后慢性病的发病率有明显联系。

为了能够更好践行“生命早期1000天”的理论知识，也为了能够为更多家庭和孩子提供全维度、全周期的健康管理服务，帮助更多夫妻可以从孕期甚至备孕期开始获得周到详实的专业医疗指导，育学园旗下北京育学园妇产医院将于2019年6月正式对外试运营。

育学园首席健康官、著名儿科医生崔玉涛在发布会中，介绍育学园妇产医院时讲道：“我是一名儿科医生，在儿科临床工作中，我经常看到一些家长由于在孕期时没有做好提前的预防和保护，比如说婴幼儿过敏的预防，从而导致孩子出生后出现这样那样的问题。所以，我特别希望经过育学园的努力，家长们能提前了解一些必要的知识，既是保护妈妈自己，也是保护孩子，而不是等孩子出生了、问题出现了，再焦急地去找儿科医生解决。”

北京育学园妇产医院（原北京弘和妇产医院）注册床位数53张，坐落于北京市朝阳区东坝地区，占地面积4000余平方米。育学园创始人、首席健康官、儿科医生崔玉涛出任院长，国内著名妇产科专家、主任医师苟文丽教授任医疗总顾问，其妇产科医疗团队由国内著名的妇产科专家陈春玲教授、徐元春教授等多名专家组成。

医院开设妇科、产科、儿科，以及内科、外科、口腔科等综合门诊科室，此外，医院还配有妇产科病房、手术室和新生儿NICU病房，是一家以妇产科为主要专业的综合性二级专科医院，同时设有24小时孕产妇绿色急诊抢救通道，满足了东坝地区和朝阳区孕产妇的急诊就诊需求。医院设施先进，设备齐全，拥有先进的诊断和治疗设备，包括GE四维彩超，飞利浦X光影像系统，Karl Storz宫腹腔镜等。

育学园妇产医院除孕产妇绿色通道外，门诊服务均采用预约制，患者可通过预约电话、育学园APP以及微信小程序自助便捷地完成整个预约过程。

作为育学园旗下医疗机构，育学园医疗信息化建设实现了不同院区的互联互通、数据统一、标准统一，实现了HIS、LIS、PACS、移动查房，移动护理、电子病历、临床路径管理、无卡化就诊等的统一。家长和孩子在就诊时，不论是身处育学园妇产医院还是崔玉涛育学园儿科诊所，医生均可通过系统直接查阅到不同院区的患者就诊数据；同时，育学园App中的宝宝健康数据也可实时上传至HIS中，方便儿科医生诊断使用。

在学科建设上，育学园妇产医院将与崔玉涛育学园儿科诊所同步发力，在婴幼儿肠道菌群检测、女性阴道菌群检测、口腔内菌群检测及龋齿风险评估、婴幼儿头型扫描和头盔矫正、婴幼儿养育指导和评估、成长发育测评等方面，继续保持和发扬育学园独有的特色和先进经验。

在未来的服务中，育学园妇产医院将致力于女性生殖健康和全面的儿童健康管理，从备孕、怀孕、分娩，到产后恢复和快乐育儿，为中国万千家庭提供全方位、高品质、个性化的医疗服务，全面推行快乐孕育的理念，实现“生命早期1000天”的一体化健康管理。（王亚微）