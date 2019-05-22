小满：清热健脾食清淡 早起晚睡微运动 

昨天是小满节气，也是进入夏天的第二个节气，气温明显升高，降雨也开始增多，但早晚仍会较凉，气温日差依然较大，尤其是降雨后气温下降更明显。

在小满节气的养生中，我们要提倡未病先防的养生观点。就是在未病之前，做好各种预防工作，以防止疾病的发生。未病先防养生观强调，天人相应的整体观和“正气内存，邪不可干”的病理观。中医学认为人体是一个有机的整体，人与外界环境息息相关，人类必须掌握自然规律，顺应自然界的变化，保持体内外环境的协调，才能达到防病保健的目的。

小满时节该如何养生呢？我们来听听专家的建议。

清热祛湿 精神养生

小满节气，气温逐渐升高，许多人的脾气也变得越来越暴躁。想要做好清热祛湿的工作就必须保持心情的开朗和愉悦。

俗话说，“笑一笑，十年少；愁一愁，白了头”，笑能促进血液循环，还能运动全身肌肉，产生呼吸效应，增强呼吸功能，笑口常开是强身健体、益寿延年的一剂良方，是平安度夏的好方法。高兴的时候就笑出来，表达出来，使气得以宣泄，气行则血行，即能排出体内的湿邪和燥热。

膳食清淡 健脾养生

中医认为，胃为后天之本，脾主水谷运化。夏季人们常感食欲减退，脾胃功能较为迟钝，此时膳食宜清淡，这样才有助于开胃增食，健脾助运。清补的膳食一般总热量略低，其营养素的构成为两高两低，即蛋白质含量宜略高、纤维素含量应较高，脂肪及糖的含量宜略低，因此以清淡食品、素食为主。

主食宜用粳米、麦粉为主要原料制成的米饭和软食，也称半流质饮食，如粥、面条、馒头、糕、面包、馄饨、水饺、冷面、蒸饺以及各种汤、羹、糊等。

副食宜用味酸（以性凉或平最佳）或性味甘凉（或甘平）的肉类、禽蛋类、水产类、蔬菜类、瓜果类、乳蜜类等食物，并宜用酸甜类调味品。食物烹调应以凉拌、炒、蒸、煮、炖、烩为主，并保证盐分的适度摄入。

保证睡眠 早起晚睡

小满后气温明显升高，雨量增多，但早晚仍会较凉，气温日差仍较大，尤其是降雨后气温下降更明显，因此要注意适时添加衣服，晚上睡觉时更要注意保暖，避免着凉受风而患感冒。

同时也应顺应夏季阳消阴长的规律，早起晚睡，但要保证睡眠时间，以保持精力充沛。睡醒后要再稍微躺10分钟再起床为宜。

由于夏季昼长夜短，加上夜间温度较高，易导致睡眠不好。许多人会采用午睡的方法来补觉。一些人午睡采用坐姿，即趴在工作台上或课桌上，这是不利于消除疲劳的。

因为人体处于睡眠状态时，全身肌肉松弛，血液循环减慢，头部供血减少。如果采用坐姿，人醒来后，会感到头晕、脑胀、耳鸣、腿软、视线模糊、面色苍白等大脑缺血、缺氧症状。

清晨锻炼 运动养生

小满时风火相煸，人们也易感到烦躁不安，此时要调适心情，注意保持心情舒畅，胸怀宽广，以防情绪剧烈波动后引发高血压、脑血管意外等心脑血管病。

此时，可多参与一些户外活动如下棋、书法、钓鱼等怡养性情，同时也可在清晨参加体育锻炼，以散步、慢跑、打太极拳等为宜，不宜做过于剧烈的运动，避免大汗淋漓，伤阴也伤阳。

专家强调，小满时节，天气逐渐炎热空气湿度增加。高温多雨的天气会造成阳气受损，体内的湿邪增加，情绪也会更加烦躁。另外，夏为暑热，夏季归于五脏属心，所以养心也是主要的。小满养生饮食适宜清补，宜食酸。健脾祛湿食物多吃，能够使身体更好的应对盛夏。

本版稿件据新京报等

延伸

教你几招穴位按摩

小满养生忌“三满”，分别是汗满、湿满和胁胀满。

进入小满后，天气渐热，汗液的排泄也会加快，中医认为“气随汗脱”，而“气者阳也”，所以人体阳气也会受损。此外，热天人比较贪凉，如空调、冷饮等，易受寒湿之邪而伤阳。

江苏省南京市中西医结合医院针灸科王亮主治中医师介绍说，夏季养护阳气，补中益气比较适合按揉足三里穴。该穴位在外膝眼下3寸，距胫骨前嵴一横指，当胫骨前肌上。取穴时，由外膝眼向下量四横指，在腓骨与胫骨之间，由胫骨旁量一横指，该处即是。

具体方法是，用拇指指面着力于足三里穴位之上，垂直用力，向下按压，按而揉之。其余四指握拳或张开，起支撑作用。按揉时，会产生酸麻胀痛和走窜等感觉，持续数秒后，渐渐放松，如此反复操作数次即可。

小满时节，各种皮肤病，如脚气、湿疹、汗斑、湿性皮肤病、足癣等易发生。中医认为，这些皮肤病的发生与天气闷热及潮湿有关，尤以湿重为主要致病因素。江苏省南京市中西医结合医院运动保健咨询门诊李靖副教授介绍，中医祛湿可通过健脾来实现。

此外，由于气温增高，很多人会感觉胸胁部位胀满，就是胸口堵得慌，容易出现心烦的现象。江苏省南京市中西医结合医院治未病科主任医师倪正推荐大家练练“坐功”来除烦。明代著名养生学家高濂在其所著的《遵生八笺》中记载了“小满四月坐功”，具体方法为：每日凌晨3时~7时，正坐，一手手心向上用力托举，一手手心向下，用力下按，各三至五次，然后牙齿叩动36次，调息吐纳，津液咽入丹田九次。

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小满养生谨防“冷气病”

小满养生要特别注意谨防“冷气病”。所谓冷气病，是指由于人们久处冷气设备的环境下工作和生活时所患的一种疾病。轻者面部神经痛、下肢酸痛、乏力、头痛、腰痛、容易感冒和不同程度的胃肠病等；重者会出现皮肤病和心血管疾病。而老年人中出现的各种症状更加明显。因此，人们在酷暑时一定不要贪凉，谨防冷气病的发生。

夏季室内外的温差不宜太大，以不超过5℃为好。室内温度不少于25℃。入睡时，最好关上冷气机。当在室内感觉有凉意时，一定要站起来适当活动四肢和躯体，以加速血液循环。若患有冠心病、高血压、动脉硬化等慢性病人，尤其是老年人，不要长期呆在冷气环境里。此外，防止湿邪侵袭，居住环境上切忌潮湿。

小知识

防热避湿的食疗方法

芹菜拌豆腐

【配料】芹菜150克，豆腐1块，食盐、味精、香油少许。

【做法】芹菜切成小段，豆腐切成小方丁，均用开水焯一下，捞出后用凉开水冷却，控净水待用。将芹菜和豆腐搅拌，加入食盐、味精、香油拌匀即成。

【功效】平肝清热、利湿解毒。

冬瓜草鱼煲

【配料】冬瓜500克，草鱼250克，食盐、味精、植物油适量。

【做法】冬瓜去皮，洗净切三角块，草鱼剖净，留尾洗净待用。先用油将草鱼（带尾）煎至金黄色，取沙锅一个，其内放入清水适量，把鱼、冬瓜一同放入沙锅内，先武火烧开后，改用文火炖至2小时左右，汤见白色，加入食盐、味精调味即可食用。

【功效】平肝、祛风、利湿、除热。