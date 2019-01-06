六节手指操缓解关节炎

关节炎是全球最常见的慢性病之一。以前，老人患病几率较大，然而近年，关节炎已呈年轻化趋势。其典型症状包括：关节肿胀、疼痛和僵硬等。目前尚无治疗关节炎的良方，但一些方法可以减轻患者痛苦。除了积极配合医院治疗，掌握必要的锻炼方法，也有助于缓解症状。《印度日报》载文总结出六节手指操，可起到缓解作用。

第1节：握拳。双手及手指完全展开，再缓慢握成拳头，大拇指翘起，不要太过用力。然后慢慢将手指展开，恢复到最初位置。双手各重复10遍。

第2节：弯曲指关节。手指伸直，然后弯曲指关节，力度以感到舒适为宜，然后伸展指头到笔直位置。

第3节：弯曲大拇指。先用右手握住左手大拇指根部，保持大拇指稳定，然后将大拇指上半部分尽量弯曲，有拉伸感为宜。拇指指尖回位。动作重复10次，换另一只手做相同动作。

第4节：上提手指。将手掌放在桌面上，所有手指散开。然后慢慢地将手指头逐一往上提。每根手指提起后保持10秒，再缓慢放下。

第5节：O型手势。伸出左手，手指伸直，再将所有手指向内卷起，直到指尖碰到一起，形成字母“O”状。保持10秒后，再慢慢将手指伸直。换右手，重复相同动作。该练习每天可重复多次。

第6节：玩泥巴。玩泥巴（或者橡皮泥）可有效缓解关节炎疼痛症状。可以随心所欲地将泥巴捏成各种形状，在这一过程中，手指活动范围不知不觉中增加，力量也会增强，但是却丝毫感觉不出这是在锻炼手指关节。 （陈子韩）