脑卒中防治适宜技术推广加速

“过去的一年，国家一级脑卒中防治工作体系不断完善，省市两级区域防治工作体系建设快速推进，覆盖全国的卒中中心建设不断拓展，城市卒中急救地图不断发布，卒中危险因素控制率有所增长，卒中防治关键适宜技术得到较大面积推广。”5月18日，在京召开的2019年中国脑卒中大会开幕式上，中国工程院院士、国家卫生健康委脑卒中防治工程委员会副主任王陇德总结了2018年全国脑卒中防治进展。

据了解，国家卫生健康委脑卒中防治工程委员会启动脑卒中防治工作已有十年。截至2018年年底，已完成202家高级卒中中心、108家高级卒中中心（建设中）、30家国家示范高级卒中中心的认证工作。目前，深圳、苏州、西安、沈阳、郑州等58个城市发布了城市卒中急救地图。

与此同时，脑卒中防治关键适宜技术推广普及加快。1200多家医院数据显示，2018年开展静脉溶栓的医院数量由2010年的273家增长到982家，增长2.6倍；开展取栓的医院数量由2010年的75家增长到459家，增长5.1倍。另外，脑卒中主要危险因素控制率增长显著。近期对项目地区80万名筛查对象的追访结果显示，和初次筛查相比，高血压的控制率从27.89%增长到50.61%，糖尿病控制率从44.87%增长到53.90%，血脂异常控制率从30.50%增长到39.38%。

王陇德介绍，在管理制度方面，我国已初步建立了国家、省级、地市三级卒中防治协调机制，22个省份成立了省级脑卒中防治工作委员会。他同时表示，脑卒中防治还存在关键技术普及面不广、水平参差不齐，科普宣教针对性不强，农村地区群众脑血管病防治知识缺乏等问题。要进一步强化管理，围绕“减少百万新发残疾工程”，推进我国脑卒中防治工作。（记者王潇雨）