小宝宝如何添加辅食
哈尔滨市妇幼保健院儿科副主任医师 王春华
小宝宝何时添加辅食？
首先小宝宝要满足体重达6.5-7kg，能保持姿势稳定、控制躯干运动、扶坐、从勺进食等，此时年龄多为4-6个月。
不同喂养方式的婴儿添加辅食也不同：纯母乳喂养的宝宝，逐渐以配方乳代替母乳，同时添加辅食。混合喂养和人工喂养的宝宝，直接添加辅食。
那么辅食添加有哪些原则？
1、从少到多
即在哺乳后立即给予婴儿含强化铁的米粉，用勺进食，6-7月龄后可代替一次乳量。米粉的添加，可用温水、母乳或者配方乳冲调，由少到多，由稀到稠。
2、从一种到多种
如蔬菜的添加，应每种菜泥（茸）尝1-2次/日，直至3-4日婴儿习惯后，无不适、无过敏再换另一种，以刺激味觉的发育，也可帮助了解宝宝是否出现食物过敏。
3、从细到粗
添加辅食顺序：泥状食物----末状食物----碎食物。
泥状食物包括：菜泥、水果泥。
末状食物包括：稀（软）饭、肉末、菜末、鱼泥、豆腐、水果。
碎食物：软饭、碎肉、碎菜、蛋、鱼肉、豆制品、水果。
4、从软到硬
随着宝宝年龄增长，其食物有一定硬度可促进孩子牙齿萌出和咀嚼功能形成。
注意进食技能培养
尽量让孩子主动参与进食，如7-9个月孩子可抓食，1岁可自己用勺进食，既可增加婴儿进食的兴趣，又有利于眼手动作协调和培养独立能力。不宜使用强迫、粗暴的被动喂养方式导致婴幼儿产生厌倦和恐惧进食的心理反应。
宝宝不同月龄餐数及进食技能也不同
4-6个月，主要营养源为6次奶（断夜间奶）；辅食逐渐加至1次；进食技能：用勺喂。
7-9个月，主要营养源为4次奶；辅食为1餐饭，1次水果；进食技能：学用杯。
10-12个月，主要营养源为3次奶；辅食增加至2餐饭，1次水果；进食技能：抓食、自用勺。
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