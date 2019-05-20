痛经难以忍受，当心妇科疾病

痛经，顾名思义，是伴随着月经来潮发生的周期性下腹疼痛，可以隐隐不适，常有腰酸和下腹坠胀，也可以很剧烈、影响日常工作和生活，使每个月的“那些日子”惶恐不安……

痛经是正常的生理现象吗？痛经是几乎每个性成熟女性都会遇到的症状，只是痛经的程度不同而已。大多数情况下，伴随月经时下腹隐隐坠胀或不适，或可以忍受的疼痛，是月经期的生理表现。此时女性盆腔血管处于充血状态，局部血流减慢，会造成下腹坠涨、疼痛和不舒服的感觉，通常这种不适是可以忍受的，不会影响工作和生活。

如果痛经症状逐渐加重，一次比一次难以忍受，需要吃止疼药，甚至影响了日常工作和生活，这种疼痛就不是生理期疼痛了，当然也不是正常现象，有可能是妇科疾病的信号。

哪些妇科疾病容易引起痛经？中医认为，不通则痛。因此，凡是影响月经血排出的因素都可能引起痛经。例如子宫腺肌病、子宫肌瘤等生长在子宫上的病变，可能造成子宫体积不对称增大、子宫在月经期异常收缩、子宫畸形所致的子宫形态学异常等，都可能造成经血排出不畅，使月经血在子宫腔内淤积而致痛经。

子宫腺肌病，就是子宫内膜异位到子宫肌层并在月经期出血，使子宫肌壁的压力增大，同时，子宫的异常收缩也会使子宫腔压力增大，引发疼痛。

子宫内膜异位症，与子宫腺肌病同称为“姐妹病”，也是由于异位到子宫腔以外的子宫内膜出血，刺激盆腔神经末梢、破坏盆腔内环境、造成盆腔粘连以及引起子宫异常收缩等，这一类痛经，都是由于妇科疾病所致。

因此，如果痛经呈进行性加重、不能忍受、或影响日常工作生活时，就要及时到医院检查，要排除是由于疾病所引起的痛经。

子宫内膜异位症/子宫腺肌病所致痛经可以有各种各样的表现形式，包括小腹坠胀、腰酸、月经前疼痛、月经期痛、月经干净后疼痛以及性交时疼痛、大便疼等。

有了上述症状，不能仅靠痛经来自我诊断，应及时到医院就医，医生通过妇科检查、影像学检查、必要时抽血化验可做出临床诊断。（北京妇产医院妇科主任医师 段华）