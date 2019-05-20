痛经难以忍受，当心妇科疾病
痛经，顾名思义，是伴随着月经来潮发生的周期性下腹疼痛，可以隐隐不适，常有腰酸和下腹坠胀，也可以很剧烈、影响日常工作和生活，使每个月的“那些日子”惶恐不安……
痛经是正常的生理现象吗？痛经是几乎每个性成熟女性都会遇到的症状，只是痛经的程度不同而已。大多数情况下，伴随月经时下腹隐隐坠胀或不适，或可以忍受的疼痛，是月经期的生理表现。此时女性盆腔血管处于充血状态，局部血流减慢，会造成下腹坠涨、疼痛和不舒服的感觉，通常这种不适是可以忍受的，不会影响工作和生活。
如果痛经症状逐渐加重，一次比一次难以忍受，需要吃止疼药，甚至影响了日常工作和生活，这种疼痛就不是生理期疼痛了，当然也不是正常现象，有可能是妇科疾病的信号。
哪些妇科疾病容易引起痛经？中医认为，不通则痛。因此，凡是影响月经血排出的因素都可能引起痛经。例如子宫腺肌病、子宫肌瘤等生长在子宫上的病变，可能造成子宫体积不对称增大、子宫在月经期异常收缩、子宫畸形所致的子宫形态学异常等，都可能造成经血排出不畅，使月经血在子宫腔内淤积而致痛经。
子宫腺肌病，就是子宫内膜异位到子宫肌层并在月经期出血，使子宫肌壁的压力增大，同时，子宫的异常收缩也会使子宫腔压力增大，引发疼痛。
子宫内膜异位症，与子宫腺肌病同称为“姐妹病”，也是由于异位到子宫腔以外的子宫内膜出血，刺激盆腔神经末梢、破坏盆腔内环境、造成盆腔粘连以及引起子宫异常收缩等，这一类痛经，都是由于妇科疾病所致。
因此，如果痛经呈进行性加重、不能忍受、或影响日常工作生活时，就要及时到医院检查，要排除是由于疾病所引起的痛经。
子宫内膜异位症/子宫腺肌病所致痛经可以有各种各样的表现形式，包括小腹坠胀、腰酸、月经前疼痛、月经期痛、月经干净后疼痛以及性交时疼痛、大便疼等。
有了上述症状，不能仅靠痛经来自我诊断，应及时到医院就医，医生通过妇科检查、影像学检查、必要时抽血化验可做出临床诊断。（北京妇产医院妇科主任医师 段华）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
“网约护士”试点近三月 居家护理还需迈过哪些门槛？ 打针、静脉采血、伤口换药……这些常见的医护服务以前必须到到医院或社区才能进行，对于失能人士或者行动不便的患者来说，如果没有家人的帮助，还是很不方便。近年来，随着移动互联网的快速发展，让“网约护士”开始走入人们的生活，只需动手点击手机APP，就可以享受便捷的护士上门服务。今年2月12日，国家卫健委正式发布《关于开展“互联网+护理服务”试点工作的通知》及试点方案，确定今年2月至12月在北京、天津、上海、江苏、浙江、广东试点“互联网+护理服务”。如今，距离通知颁布已有两个多月，试点工作有何进展，又面临哪些问题？ 【详细】
养成这些良好的生活习惯 让你健康一辈子 几串葡萄能让皮肤更细腻，一杯绿茶能让头发更浓密。英国《魅力》杂志近日发布的《人体修复食谱》指出，某些食物能够让你的身体变得更加健康、完美。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn