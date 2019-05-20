每天少坐一小时心脏病风险低26%

美国加州大学圣迭戈分校的研究者发现，久坐令人们的心脏病发病率显著增高。研究称，每天只要少坐1个小时，心脏病风险就会降低两成以上。

研究团队选取了5600多名63~97岁之间的女性参试者，参试者连续7天、每天24小时佩戴测试运动量的设备，随后研究人员追踪监测她们的心血管健康状况长达5年时间。分析结果显示，日均坐姿时间超过11个小时的人，不仅糖尿病、高血压等健康隐患较大，体重指数也普遍偏高。不过令人惊喜的是，每天少坐1小时，参试者患心脏病的风险就会降低26%。不仅如此，久坐期间短暂起立活动一下，可使该风险降低52%。

研究人员表示，久坐减少了流向心脏的静脉和动脉血量，也会对血管内皮细胞（排列在血管内膜表面的一层细胞）的功能产生负面影响。专家称，参加任何类型的体育活动，哪怕只有1~2分钟，也可以很容易降低患上心脏病的风险。（胡珍）