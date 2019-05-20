促进母乳喂养需要更多政策加持

5月20日是全国母乳喂养宣传日。专家表示母乳喂养好处多、无可替代。世界卫生组织、联合国儿童基金会联合倡议：出生后1小时内开始母乳喂养；最初6个月内纯母乳喂养；婴儿6个月后应及时添加辅食，在添加辅食的基础上继续母乳喂养至2岁或以上。

“金水、银水，不如妈妈的奶水”。母乳喂养不仅有利于婴儿消化和健康发育、减少婴儿过敏现象，而且还能在喂养过程中增强母子情感、可降低母亲患乳腺癌及子宫内膜癌风险等。尽管随着政府及各机构的宣传，社会各界对母乳喂养的关注支持已经与日俱增，但我国婴儿纯母乳喂养率仍然保持较低水平。

一则职业女性越来越多，产假短或工作忙是普遍现象，制约了年轻妈妈们母乳喂养的比例；二则配方奶粉方便简单且营养丰富，越来越受到妈妈们的喜爱；三则工作场所设立哺乳室的比例少，不能满足婴儿母亲恢复工作后继续母乳喂养的需求……除了以上原因外，年轻妈妈们关注自身体型而选用母乳代用品者也大有人在，从社会发展角度看，我国母乳库建设还远远不能满足年轻妈妈们的需求。

要想改变这种落后的状况，自然是任重而道远。特别是在“二孩时代”的背景下，国家相关部门强化制度保障，采取“实打实”的举措，提升纯母乳喂养比例，给更多孩子一个健康的未来。

首先，医疗卫生机构、妇联组织等还需持续加大宣传力度，在全社会营造促进母乳喂养氛围，力争取得年轻妈妈们的最大支持。

其次，当下我国职业女性所能安排的母乳喂养时间一般不会超过4个月，与相关国际组织推荐的6个月纯母乳喂养标准存在差距。因此，希望国家有关部门能进一步优化产休假制度或探索实行弹性工作制，为保护、支持和促进母乳喂养提供更多现实支持。

第三，一份资料显示：全国工作场所设立哺乳室的比例仅为19%，这就希望用人单位能切实以人为本，为妈妈们建设一些温馨的“爱的小屋”，以满足这个群体的需要。

第四，现在我国虽然也建立了几家母乳库，但由于属于纯公益化运作，成本基本由院方承担，在运行过程中由于资金难以为继，最终走向尴尬境地……这就需要国家和地方政府勇于担当，主动承担母乳库建设和运营费用，建立相应操作制度以及民间爱心组织的参与方式，让母乳库步入良性循环的渠道。