肥胖长脂肪肝？错！饿也会长

为了拥有苗条的身材，小吴制定了严格的减肥计划，不到2个月就瘦了20斤。但之后看到体检报告上写的“脂肪肝”，小吴百思不得其解，“脂肪肝不是胖人才会得吗？我那么努力地减肥，怎么还减出个脂肪肝？”

在许多人印象中，吃得太好才会得脂肪肝，但其实脂肪肝与饮酒、糖尿病、药物、肝炎、妊娠等许多因素相关，营养不良是其中的一个重要因素。肝脏作为体内代谢的中心，参与脂肪、蛋白质的代谢。长期节食的人由于无法获得足够能量，便会代谢储存在其他部位的脂肪及蛋白质等，短期内脂肪分解量明显增加。除此之外，正常情况下肝脏里的脂肪由载脂蛋白负责运出，如果营养元素摄入减少，载脂蛋白就会减少合成，造成脂肪堆积过多却又无法转运出去，久而久之便形成了脂肪肝。

营养不良性脂肪肝一般发生于经济落后的地区，有的患者继发于其他疾病。近年来，一些都市人为了瘦身而过度节食，无法保障基本营养需求，发生脂肪肝的几率开始增加。可见控制体重不能盲目，合理均衡的膳食结构和运动很重要。对于已经患有营养不良性脂肪肝者，除了要摄入高蛋白食物外，还应补充足够的维生素和矿物质，必要时用药物辅助治疗。（王 晨）