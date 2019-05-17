向香精奶粉说“不” 飞鹤、君乐宝等国内奶粉企业发起行动

5月15日，由五谷财经举办的2019年中国乳业高峰论坛暨“拒绝香精奶粉在行动”启动仪式于北京举行，君乐宝、飞鹤、圣元等奶粉企业明确表示，为了让中国宝宝喝上更健康、更纯净的口粮，已拒绝在婴幼儿配方奶粉之中添加香精。

“儿童健康和早期发展的基础是营养，而早期营养投入会决定生命后期的质量和健康水平，早期喂养不当造成的损失，是后期难以弥补的，”在活动现场，中国优生科学协会小儿营养专业委员会常务副主任委员蒋竞雄如是强调营养的重要性。

中国优生科学协会小儿营养专业委员会常务副主任委员蒋竞雄在现场讲解

蒋竞雄进一步介绍，配方奶粉是早期营养的重要来源，在其看来，最具营养的配方奶粉要做到拒绝添加，包括香精、蔗糖、麦芽糊精、玉米糖浆等成分。“该有的要有，不该有的最好不要有。”她谈到，以婴幼儿配方奶粉中广泛使用的食用香精香兰素为例，香兰素并不具备营养价值，其最主要的功能就是让奶粉更有味道，但常吃这种“加香”的奶粉，可能导致婴幼儿对浓烈的味感形成依赖，导致宝宝长大后容易出现不同程度的偏食、挑食、厌食。

据了解，香兰素（Vanillin）是一种具有浓烈奶香气息的可食用香料，广泛运用在各种需要增加奶香气息的调香食品中，如蛋糕、冷饮等。《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》规定，凡使用范围涵盖0至6个月婴幼儿配方食品不得添加任何食品用香料，较大婴儿和幼儿配方食品中可以使用香兰素，但最大使用量不得超过 5mg/100mL。

飞鹤乳业质量管理总监张亮直言，奶粉中加入香精的最大作用就是掩盖异味。“比如说奶粉里面会添加一些来自鱼油的DHA，它本身就有腥味，如果你的质量控制不好的话，可能就需要通过香精去掩盖奶粉的异味和腥味，或者运输过程、储藏不当，也会对于天然奶香味有损失，只能借助香精去弥补。”张亮说。

飞鹤乳业质量管理总监张亮在论坛发言

君乐宝奶粉研发总监刘建光表示，君乐宝奶粉坚持“六大拒绝”原则，即拒绝包括香精、糊精、色素、白砂糖、转基因原料以及棕榈油。“六大拒绝是君乐宝作为奶粉企业的底线，也是让祖国的下一代喝上好奶粉的使命体现。”刘建光说。

君乐宝奶粉研发总监刘建光在论坛发言

除飞鹤、君乐宝外，爱尼可、人之初、和氏、四季南山等13家奶粉企业也已加入到了此次“拒绝香精奶粉在行动”中。多家企业在活动现场表示，企业应以高于国家标准的严格标准自我要求，拒绝在任何婴幼儿奶粉中使用香精。（尹莉娜）