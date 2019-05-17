“为爱发声”暨“五月血压测量月”主题宣传活动在京启动

在5月17日“世界高血压日”之际，由国际高血压学会（ISH）联合世界高血压联盟（WHL）及柳叶刀高血压委员会（LCH）共同发起的全球血压知晓活动——“五月血压测量月（May Measurement Month，MMM）”项目，以及由中国高血压联盟及上海市高血压研究所共同发起、中国高血压联盟主席王继光教授亲自牵头、施维雅中国大力支持的“#BecauseIsayso”（#为爱发声#）公益活动，同期在北京启动。

《“健康中国2030”规划纲要》提出“实施慢性病综合防控战略”的任务要求。《中国防治慢性病中长期规划（2017－2025年）》提出，加强健康教育，提升全民健康素质。开展慢性病防治全民教育，倡导健康文明的生活方式。“广泛的宣传慢性疾病的防治知识，将有助于提高全民健康素养，助力国家慢性病综合防控战略的实施。”中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心主任吴静介绍道：“‘五月血压测量月项目’，以及‘为爱发声’项目在专业协会的引导下，不仅获得了广大专业医务人员的积极参与，我们更欣喜的看到社会公益人物的积极正面的带动、以及富有社会责任感的企业的全力投入。这将成为构建疾病宣传平台、开展疾病防治全面教育、倡导公众健康生活方式的优秀典范，不仅在高血压领域，更要在糖尿病、肿瘤等更为广泛的慢性疾病领域中进行倡导。”

高血压作为世界范围内最常见的重大慢病之一，是心脑血管疾病的“无声杀手”，不仅致残率与致死率高，而且严重消耗有限医疗资源，给家庭和社会带来沉重负担。“在我国，高血压患病率为23.2%且逐渐趋于年轻化，预计患病人数已达 2.7 亿，平均每四人就有一个患高血压，然而我国高血压的知晓率、治疗率和控制率仍于较低水平。”五月血压测量月项目中国区发起者、上海交通大学医学院附属瑞金医院、上海市高血压研究所所长王继光教授表示：“对高血压认知不足、服药依从性差等，成为影响高血压的治疗率和控制率的重要因素。因此，高血压的知识尚待普及，高血压的健康管理仍有很长一段路要走。五月血压测量月项目旨在提高公众对血压测量重要性的认识，项目自5月初开始遍在全国大范围开展，以施维雅中国为代表的多家企业、社会团体、专业医生以及广大志愿者的都积极参与其中。”

心血管疾病一直是施维雅集团、乃至施维雅中国重点关注的疾病领域。在这一领域，施维雅不仅为专业医生和广大患者带来覆盖心血管疾病进展全程的多款优质创新治疗药物，更提供了全面、科学的综合管理解决方案。“2019年不仅是施维雅集团聚焦高血压创新治疗的第50个年头，更是施维雅进入中国的第40年。在这一年，施维雅将“#BecauseIsayso”（#为爱发声#）公益活动带到中国，带到广大的中国高血压患者和他们的家人以及公众身边。呼吁所有的人定期测量血压、关注血压健康。”施维雅中国区总经理Stephane MAS-CARAU表示， “未来，施维雅中国将不断践行对中国患者的长期承诺；实现我们的目标：加大创新，为患者提供更多的高质量创新药物。”

2019年，“#BecauseIsayso”（#为爱发声#）公益活动已经在全球70多个国家陆续发起，旨在强化公众血压测量意识，呼吁社会公众为爱发声，提醒身边的人定期测量血压，关注血压健康，防范高血压这个健康的“隐形杀手”。上海交通大学医学院附属瑞金医院陈歆教授介绍道，“在中国，这一公益活动将覆盖高血压领域专家，患者及社会大众，通过线下与线上健康义诊，提升社会对高血压疾病的认知与重视；更将借助社会公益人物的带动力量，提升公众对于高血压防治的认知和重视。”

据了解，在接下来的几周内，“为爱发声”项目还将在全国范围内50余个城市，300多个的企业、地标、医院、药店内进行高血压疾病的患教和义诊活动。人民网·人民健康也将为“为爱发声”项目设立专区，持续关注和报道高血压疾病的科普宣传和防治项目的情况。

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