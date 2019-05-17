你说我不会用筷子？  专家：你真的不会！

用了几十年筷子，结果发现“被打脸”？这或许不是一个太愉快的体验，不过别担心，你身边可能还有一大群人都用错了……你真的会吃吗？真的会用筷子吗？亚洲食学论坛主席赵荣光教你怎么“吃”，怎样才是使用筷子的正确方式。

正确使用筷子“两步走”

第一步，大拇指用力点在距离筷首三分之二，过低过高都是错误的！

第二步，上筷子动，下筷子不动，灵活转动。

他还用了几张清朝中国人吃饭的照片解释说，虽然当时很多人都是“大字不识一个”，但能很规范地使用筷子。这也能证明中国饮食文化的源远流长，并通过每个家庭不断传承。如今，也有越来越多的年轻人从筷子的使用规范开始学习古代礼仪。

让人意想不到的是，就连“吃完了”这三个字，在古代中国，竟然也可以表达得如此文雅！

赵荣光说，在表达吃完中餐的礼仪时，礼貌的做法是在你吃完了之后把筷子横放在盘子上，平行放置在面前，然后斯文离席，这是向服务员表示感谢和礼貌的方式。而这个习俗也被一位美国专家收录进她的书中，认为这样的习俗非常好。赵荣光说，吃完饭最忌讳的就是“风卷残云”，“像一群羊走过菜地一般。”（全媒体记者申卉、张姝泓、何道岚）