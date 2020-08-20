筷子在菜里反复扒拉该不该？餐桌礼仪你知道多少

近日，综艺节目《中餐厅4》里赵丽颖用筷子在碗里反复扒拉的片段引起网友热议，“筷子在菜里反复扒拉该不该？”成为了网友热议的话题，有网友认为这不符合餐桌礼仪，也不卫生。你吃饭时会用筷子反复扒拉吗？对此，记者就该话题采访了多位市民，看看他们怎么说。

观点1

分菜品，江湖菜不扒很无趣

肖先生（22岁 大学生）：扒拉不扒拉得看菜品，像辣子鸡、尖椒兔这种江湖菜，不扒拉就只有吃辣椒和花椒，而且下面的肉不吃就全被浪费了。还有，火锅、水煮鱼、汤锅、干锅之类的，重庆很多菜都需要扒拉才吃得到。

王小姐（31岁 文案策划）：辣子鸡、尖椒兔、毛血旺等江湖菜，必须扒开后找肉和菜吃啊，而且辣子鸡里的肉都很小颗，不挑着吃的话就只有辣椒了，而且越挑到最后，剩下的肉更入味儿，吃起来就越爽。

观点2

分对象，熟悉的人面前会扒

刘先生（27岁，办公室职员）：我觉得应该分就餐的对象，如果是在家里面的话，随便怎么挑拣都无所谓，但在外面吃饭就不一样了，就算是辣子鸡那种很不容易挑到肉的菜，也不要一直反反复复挑，在别人面前还是得注意一点。

莉莉（30岁，销售）：在家里和在很熟的朋友面前吃饭，怎么舒服怎么来，偶尔也会挑拣两下，因为真的夹不到，也不想硬着头皮吃自己不喜欢吃的菜。但是和陌生人吃饭，一般就只夹自己面前的那一盘菜，反复挑拣菜就更不可能了。

观点3

爱扒拉，显得不礼貌不卫生

郭先生（22岁，学生）：我在外面参加宴席时就偶尔会看到一些人用筷子在菜盘子里反复地挑来挑去，看过之后自己就没胃口了。所以我在吃饭时一般是看准了才拿筷子去夹，在菜盘子反复扒拉菜会显得自己没素质，而且自己的筷子别人也可能觉得脏。

陈娇娇（29岁，销售）：我的婆婆就有在菜盘子里反复扒拉菜的习惯，特别是炖的汤，明明有公勺，她也会用自己的私人筷子去里面反复捞干货，弄得自己很没食欲。我一般都喜欢用公勺，夹菜也不喜欢挑来挑去，一般都是夹最容易夹到的菜。

专家建议

最好使用公筷和分餐

国家高级礼仪培训师严雪艺认为，在就餐时，反复用自己的私筷在同一盘菜里扒拉，确实不符合餐桌礼仪，也不卫生。但很多情况，有些菜不得不反复扒拉才能吃到，这种情况其实可以用公筷解决,轻轻扒拉一两下应该是可以被理解的。

如果觉得使用公筷不方便，可以实行分餐制，每人一份,自己用筷子在自己的这一份里扒拉。使用公筷和分餐制虽然有些麻烦，但这对所有人来说都是一种尊重，也是饮食文明进步的一种表现。

延伸阅读

餐桌上的这些礼仪你做到了吗?

严雪艺说，在用餐的过程中，其实每一个细小的动作，都反映出了一个人的礼仪。因此，在用餐时，以下礼仪需注意：

1.准备时

在吃饭之前，帮着摆放碗筷、端菜等，并记得饭前洗手。

2.入座时

准备好后，先邀请长辈用餐，在长辈还未动筷之前，晚辈不应自顾自地先吃起来，长辈把碗递给晚辈时，晚辈应双手把碗接过来，表示对长辈的尊敬。

3.就座时

餐桌上身体坐正，坐直。用餐时中式饭碗要端起，一手把碗一手拿餐具，不低头扒饭，手肘不要支放在桌面上，双腿放在桌子下面，双脚要平放，不可翘腿，不抖脚，脱鞋或叉开双腿都很不礼貌。与餐桌的距离以便于使用餐具为佳。

4.拿筷时

不要一直把筷子放在嘴里和一直舔筷，不要手握筷子在餐桌上乱寻；不要越过别人去夹菜，不要把筷子插在饭菜上，不要拿筷子或刀叉指着别人或用来玩耍打架；不要到别人餐盘中拿取食物，不要把夹出来的食物再放回去。

5.夹菜时

夹菜的时候一次不宜夹得太多，把自己碗、碟里的吃完，再去取菜。不要为了挑自己喜欢吃的菜而用勺子或筷子在盘中翻来翻去，有的人甚至将自己喜欢的菜从盘中全部调走，而把不好吃的留给别人，这是一种很失礼的行为，并且显得比较自私。

6.用餐时

不抱怨别人辛苦为你准备的饭菜不合口味，要怀着一颗感恩的心来享受我们的每一顿饭；敲打碗筷和大声喧哗都是很没有礼貌的，还会引起同桌吃饭的人的反感和厌恶；用餐时，细嚼慢咽，餐食在口中时不说话；喝汤的时候不要用嘴吸，以防止发出声音；咳嗽、打喷嚏应单手掩嘴朝向无人的一边，剔牙和抠鼻要用餐巾纸或手挡住，以免影响在场的其他客人的食欲；向他人要什么东西（比如够不着桌上的食物）需要用礼貌用语，当有人递菜给孩子时，微笑道谢。

7.吐残渣

不浪费食物，吃多少盛多少，学会把食物分成一小口一小口吃，不撕咬、整块啃，吃相不野蛮，吐出的鱼刺、骨头、菜渣，用筷子或纸巾接出来，不能直接吐到桌面上。

8.结束后

向准备食物的人表示感谢，这不仅仅是礼貌，还是感恩；吃完饭后若要先离席，要跟桌上人打招呼，应起身对大家说，“我已经吃好了，大家请慢用”，然后再离开餐桌，家宴饭后帮助清理餐桌、收拾碗筷或者帮助洗碗。（记者 张春莲 实习生 张韵）