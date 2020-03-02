受新冠肺炎疫情影响，大家都“宅”在家中，与家人的相处时间比往常多了许多。饮食起居，朝夕相处。长辈们言传身教，是难得的学习家规的好机会。

中国是礼仪之邦，人际交往素来讲规矩。没有规矩不成方圆，耳濡目染的家规传承，也光大了中华民族的传统礼仪。

就从舌尖的礼仪说起。吃鱼时不能说“把鱼翻过来”。整条鱼，吃了上边一半，要吃下边的时候，谁要说翻鱼，大概率筷子就会从天而降。小时候，不明就里就会被父母、爷爷奶奶叨叨半天，一顿教训是少不了的。

这讲究估计从海边兴起，然后传遍各地。翻鱼的“翻”，有“翻船”的忌讳。以捕捞为生的渔民，忌讳“翻”字不难理解。那么，不能说“翻”，又怎么吃另一边呢？要说“划”，或者说“掉”过来。船掉头，则听起来舒服多了。

吃饭时，“添饭”不能说“要饭”。对家人，尤其是对客人，添饭时一定不能说：“还要饭吗？”

当着客人的面，出于礼貌，大人会忍着不说。待客人走后，一通叨叨不可避免：“说过多少次‘添饭添饭’，你才‘要饭’的呢！”

同样，吃饭时不能乱翻菜，不能吧唧嘴，喝汤不能吸溜，不许用筷子敲碗盘，也不许把筷子立着插在米饭中。

全家人围坐一起吃饭时，若长辈不入座，其他人也不能入座，若长辈不动筷子，其他人往往也不能开动。来客人，客人不动筷子，小孩子也坚决不能抢先吃。要是旁若无人的一屁股坐下就吃，定会招来长辈责骂。

吃喝之外，也有其他讲究。比如递剪子要把柄递给对方，不能将尖头递向对方；串门儿时敲门不能急促，要舒缓；坐着不许抖腿，在吃饭时也是一样。

在人际交往、国际交往时，理解并尊重对方的风俗习惯乃至宗教信仰很有必要。而自身遵守礼仪、讲规矩，也能在交往中彰显我们文明古国、礼仪之邦的风采。