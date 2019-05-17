“我也不喘啊，怎么就得了哮喘？” 医生：哮喘不一定喘
“我也不喘啊怎么就得了哮喘？”家住洪山区的刘奶奶近1年多反复咳嗽，药也吃了针也打了，可还是不见好，近日才知道是哮喘惹的祸。
75岁的刘奶奶近1年受凉后常常出现咳嗽，有时候有点白粘痰，有时候就是干咳为主，一咳起来就是一阵猛咳嗽，有的时候都咳得尿失禁。在药店里买了点止咳的药，吃了一段时间也不见明显好转，于是去社区医院打点滴。先开始还感觉好点，可是最近觉得越咳越狠，这下刘奶奶有点慌了，于是决定住院好好查查。
上周在武汉市三医院呼吸内科，薛欣欣医师接诊了刘奶奶。住院期间薛医师安排了肺部CT及血常规等检查，刘奶奶肺CT上没有异常，那刘奶奶的咳嗽究竟是怎么回事呢？薛医师给刘奶奶安排了支气管药物试验，原来刘奶奶是得了咳嗽变异型哮喘，加了哮喘吸入药物后刘奶奶的咳嗽明显好多了。
呼吸内科鲍敏主任指出:哮喘不一定喘，慢性咳嗽常常被当作慢性支气管炎治疗，但往往治疗效果不佳，建议患者必要时到医院检查明确病因。（记者伍伟 通讯员周莉 陈舒）
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