黑龙江今年拟招聘1000名执业医师“进社区” 

新华社哈尔滨5月15日电（记者闫睿）记者从黑龙江省卫健委了解到，为提升城市基层医疗卫生服务能力，这个省今年将公开招聘1000名专科及以上学历执业医师，补充至社区卫生服务中心。

本次公开招聘由黑龙江省各地市卫生、人社部门组织实施，一经录用由用人单位与聘用人员依法签订3年劳动合同。合同期内，工资由用工社区卫生服务中心发放，研究生及以上学历年收入不低于6万元，本科学历年收入不低于5万元，大专学历年收入不低于4万元，依法享受当地各项社会保险待遇。

据介绍，聘用期内取得全科医生资格，3年期满经考核合格的，可在有空编的用工社区卫生服务中心纳入编制管理。未取得全科医生资格的，可以在医联体上级医院注册相关专业，加入社区卫生服务中心家庭医生团队续聘用工合同。