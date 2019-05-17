胖人更容易骨质疏松？

医学指导/广州市第一人民医院老年病科主任刘丰教授、广州市第一人民医院老年病科行政副主任楼慧玲教授

还以为骨质疏松是老年人的专利？——你OUT了，小孩也可能中招！

腿脚抽筋是不是严重缺钙？——有可能是哦，快来找医生确诊病因。

胖子是不是更易骨质疏松？——答案是，脂肪占比高的胖子要小心！

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骨质疏松症是一种严重危害骨骼健康的慢性疾病，尤其是中老年女性要提高警惕。专家指出，目前在中国，有超过三分之一的50岁以上女性都是骨质疏松患者，而与此相对应的是，我国公众的骨密度检测率明显不足。数据显示，我国50岁以上的人群中，检测比率仅为3.7%。专家呼吁，预防骨质疏松，早诊早治是关键，40岁以上的女性以及50岁以上的男性一定要及时检测骨密度。

它是一个“沉默的杀手”

2018年10月19日，国家卫健委首次发布的中国骨质疏松流行病学调查结果显示，骨质疏松已成为我国50岁以上人群的重要健康问题，中老年女性骨质疏松问题尤为严重。调查显示，目前在中国，有超过三分之一的50岁以上女性都是骨质疏松患者。

由于骨质疏松症的早期症状不明显，大众对于骨质疏松的危害认知率低，通常未能及时引起重视。随着病情的进展，晚期大多数病人会出现全身关节疼痛，甚至稍有不慎受到一点磕碰便造成骨折等情况，致残和致死率极高，因此骨质疏松又被称为“沉默的杀手”。

这不仅使患者深受病痛带来的身体和精神上的折磨，同时也给家庭带来了严重的经济负担，极大地影响了骨质疏松患者及家庭的生活质量。

早诊早治是关键

骨密度检查是早期诊断骨质疏松的重要指标，而我国公众的骨密度检测率明显不足。数据显示，我国50岁以上的人群中，检测比率仅为3.7%。

此外，面对骨质疏松的防治，绝大多数人在认知上存在误区，广州市第一人民医院老年病科主任刘丰教授指出：“大多数患者认为骨质疏松可以单纯靠补钙就能解决，对维生素D在促进骨形成、骨矿化和强壮骨骼等方面的重要性知之甚少。因此提高骨质疏松症早诊早治以及规范诊疗对患者而言至关重要。”

身高缩水小心骨质疏松

记者：我们应该从什么时候开始预防骨质疏松？

刘丰：骨质疏松的发病呈现年轻化的趋势，不仅仅是中老年人要预防骨质疏松，临床上甚至发现很多小孩都是骨松患者，因此从小就要开始预防。

记者：很多人觉得年纪大了个子缩小是正常现象，您怎么看呢？

刘丰：这种看法肯定不对，年轻的时候如果是1.65米，如果到年老变为1.62米，这个时候一定要测骨密度，很可能是骨质疏松。

女性40岁要检测骨密度

记者：如何早期发现骨质疏松？

楼慧玲（广州市第一人民医院老年病科行政副主任）：建议女性从40岁开始就要定期筛查骨密度，男性则是从50岁开始。

记者：需要每年筛查吗？

楼慧玲：不一定。女性40岁做一次，如果没什么问题，可三年做一次筛查，但如果女性到了绝经期或者有子宫肌瘤，有吃甲亢、抗抑郁药、安眠药等这些情况，则要密切追踪。

记者：筛查需要做什么检查？

楼慧玲：先可以自己做初筛。2017年中国的指南推荐了国际骨质疏松基金会（IOF）骨质疏松症风险一分钟测试题，我们可以根据量表先自测，如果发现有问题，则去医院做进一步检查。

确诊则是双能X线（DXA），这是骨密度检测的金标准，主要检测脊柱和髋骨两个重要位置。另外，还有一种方式就是CT，现在有小型的CT就是做前臂三分之一的测试，CT的好处是可以三维成像看骨密度里面的变化，这个是动态地观察，是最准确的，不但可以看骨量，还可以看具体的骨小量损伤的情况。

脂肪多的胖人易骨松

记者：腿脚抽筋是不是代表缺钙很严重？

刘丰：腿脚抽筋的原因有很多，有痉挛的因素，也有缺钙的因素，有可能是肌少症，还有可能是骨质疏松，所以建议患者腿脚抽筋一定要就医，请医生来判断原因，对症治疗。

记者：补钙补多了是不是容易结石呢？

楼慧玲：关键还是要正确补钙。一般来说只要钙量不超标，每天不要大于2000毫克就行。另外，一定要同时补充维生素D，只有维生素D的水平值够才能够吸收促进钙的吸收。

记者：很多人怕晒黑，平常都严格做防晒措施，他们是不是特别容易骨质疏松？

楼慧玲：对的。他们通过日照吸收的维生素D的水平不够，就一定要额外补充维生素D。一般推荐每日补充800-1200单位。

记者：胖人是不是更加容易骨质疏松？

楼慧玲：胖人要看肌肉量，结实的胖子肌肉占比高，骨质疏松的风险相对小一些。如果脂肪占比高特别是内脏脂肪高，骨质疏松的风险就会高很多。

已有骨松选活性维D

记者：活性维生素D和维生素D有什么区别呢?

楼慧玲：普通的维生素D就是一个补充剂，是营养的基本元素。活性维生素D是治疗药物。普通的维生素D吃进去以后要经过肝和肾脏的转化变成活性维生素D才能发挥作用。而活性维生素D是可以直接指挥肠道吸收的。

活性维生素D不仅仅是在钙的吸收方面有优势，它还在增肌方面有一定的指导作用，而且对于骨骼的骨形成和骨吸收方面也有一个调控作用。

记者：我们补钙时应该如何选择钙片呢？

楼慧玲：钙分有机钙和无机钙，有机钙就是直接从食物里面摄取的钙，像海产品里面含有的钙就是有机钙。它的优点是人体容易吸收，不会产生便秘，但缺点是含量低，重金属含量高。所以，如果不能从食物中获取到足够的钙的话，特别是已经有骨质疏松的患者，一定要遵医嘱补充无机钙。（广州日报全媒体记者冯冯）