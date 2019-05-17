膝关节损伤  勿因小伤疏忽大意

随着年龄增长，越来越多的中老年人发觉自己的关节越来越不灵活，很多人是因为年轻时没有重视小伤而导致的。暨南大学附属第一医院骨科学科带头人查振刚教授指出，对于骨关节的保护不要等到年纪大了才重视，日常中的小伤，如果没有注意及时和正确的治疗，很容易为日后埋下后患。

膝关节损伤 治疗应趁早

查振刚介绍，日常较为常见的关节疼痛中，膝关节疼痛对出行影响大，其解剖结构显示，膝关节构成主要为三部分——股骨髁、胫骨平台、髌骨，此外还有半月板、叉韧带等。功能上，膝关节在伸展过程中伴有旋转，是人体下肢功能中心，也因此而显得比其他关节更加“劳苦功高”，比如，髋关节或踝关节如果疼痛或不能活动，至少可以“跛行”，但膝关节一旦疼痛或不能动，即是寸步难行，这也深刻说明了膝关节的重要性。

在日常生活中，膝关节受伤很常见，膝关节易受伤并不可怕，只怕伤后不理、伤后不治，抑或伤后治疗不彻底，不少患者因为运动致膝关节损伤，治疗上没有趁早，以至于小问题演变成了大问题。

查振刚介绍，曾有一个很典型的病人，为了追求完美腿部曲线，小A每日在健身房苦练2小时，连续3日后，膝关节有些肿痛，健身教练告诉她这是因为拉伤了韧带，吃点止痛药休息热敷几日就好了。数日后在教练的督促下，小A继续运动，不料在一次举铁的过程中，前交叉韧带发生了断裂！

“运动不当导致韧带损伤，如果觉得还能走而不就医，容易埋下隐患，这个隐患的重点是，韧带损伤后没有得到原位原质的修复。”查振刚解释，损伤后的韧带在继续运动伸缩和负力的情况下也有可能得到修复，但是这种非静止非原位的修复会导致关节的相对不稳，从而加速关节磨损。

损伤的韧带没有得到原位修复产生的一种激烈反应后果就是韧带断裂，而悄然发生的关节磨损加速，久而久之就让膝关节失去了自然状态的健康。

韧带受伤应由专科医生规范处理

专家指出，韧带一旦受伤，即便是首次受伤，也必须请关节外科医生进行规范处理。常规下，对于膝关节韧带首次出现部分损伤，即便是侧副韧带与叉韧带都有损伤，可参考“查氏中西结合疗法”：中药双柏散+跌打万花油敷患处，石膏固定功能位3~4周，即可恢复到伤前状态。

半月板损伤及关节软骨首次部分受伤，以关节镜治疗为首选。早期发现，早期关节镜下缝合或成形及关节面软骨小块清除、大块原位固定，即可让关节重回伤前状态。半月板损伤，多数是由内缘开始（关节软骨面损伤除外），在直接撞击的运动中少许撕裂的半月板，第一次通常会出现肿痛，但不影响行动功能，患者可以慢步行走，因此容易被轻视或者忽视治疗。然而，如若撕裂的半月板未能及时修补，会导致股骨与胫骨直接接触使关节面产生磨损。此外，一旦遇到保护性应急跳跃，小撕裂就会变成大撕裂，导致软骨浅表损伤变成重度损伤，导致后患无穷，增大了治疗难度。

查振刚建议，膝关节损伤除了不因小伤疏忽大意、要尽早得到规范治疗外，在日常生活中的保养也很重要，平时可多吃有利于关节软骨代谢的富含钙质、胶原的食物，如牛奶、豆浆、壳贝类海产品、花胶、蹄筋等，适当活动锻炼身体，多管齐下，保护好膝关节。（全媒体记者梁超仪 通讯员王雪）