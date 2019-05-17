名医名厨 联手定制“养生九大簋”

医学指导/广东省著名老中医、主任中医师何广贤

菜式设计/广州地区饮食行业协会

食疗、养生，出现在广州人生活的每一个角落，是春天拣木棉花回家煲的祛湿茶，是夏天的冬瓜煲老鸭，是秋天的雪梨炖木耳，是冬天的胡萝卜马蹄羊腩煲……但是，人分九种体质，这些食疗，你确定都吃对了吗？

药食同源

食品也分寒热温凉之性

广东省著名老中医、主任中医师何广贤介绍，保健饮食是中医“治未病”和现代预防医学中的一个重要组成部分。保健饮食即食疗，既是临床医师防治疾病、康复健身的一种手段，又是指导疾病后期调理的一个重要方面，更可以为人们的日常生活保健提供更多方法。

中医保健饮食是根据“辨证论治”的原则，结合脉象、经络、诊法和治则的内容，选择相应的食物进行防治。“药食同源”的说法自古有之，食品的性味功能与药物相似，同样具有寒热温凉之性，辛、甘、苦、咸、酸之味，随着社会的进步和人类对保健意识的追求，不断深入研究，将自然界食物种类、性味功能，按中医理论指导并适当结合现代营养学，科学合理搭配，调配成预防疾病、护肤美容、延年益寿的各种健康食品，以供给人类生活中的需要。

另外，中医对饮食的烹调技术也十分讲究。保健饮食讲究烹调方法，可根据常用食物的性味功能，结合各地区传统的独特的烹调技术，制作出具有一定的色、香、味、形的美味食品，这些食品既能充分发挥它的营养作用，益体强身，又能预防和治疗疾病。

比如，单是煲的方法就可分出四种：传统的煲汤法，讲究火候，时间较长，其汤味浓郁可口；煎滚汤，时间短，其汤色奶白，味道香浓；清滚汤：时间短，其汤色清淡，味鲜气香；煲粥，粥有清热、健脾胃、易吸收等特点。

而广东地区多采用的炖法，保持原汁原味，汤色清淡，味鲜气香。有清炖，也有加药材同炖。

蒸就是把物料放在容器内，隔水通过高温蒸气，使生的物料蒸熟，蒸能保持原汁原味和菜肴的造型，方法简单，但必须掌握火候。

而焗，则是先将菜肴物料用调味料腌拌，然后烧热砂锅放油，烧至大热时放入物料加锅盖，慢火焗至料熟，取其原味，汁少味浓气香。

因此，如果能结合人体素质、天时气候、地理环境、时令果蔬，选用恰当的食材和烹调方法，调配饮食结构做到精粗结合、荤素结合，就能烹饪出营养丰富、益身健体、护肤美容、健康长寿的精美食品。

养生九大簋

九种体质 九套食谱

针对九种不同体质的人群，专家总结出一套“养生九大簋”，九套食谱菜式涵盖沙拉、主菜、小炒、汤羹、粥品、糕点、茶饮等， 不同体质人士可各取所需。需要提醒的是，自己属于什么体质不能靠想当然，而要到中医院的治未病科接受专科医生辩证。

一、平和体质（健康型：要保持）

形体：体形匀称健壮。

特征：性格随和开朗，对自然环境和社会环境适应能力较强。

调养方式：吃得不要过饱，也不能过饥，不吃冷也不吃得过热。多吃五谷杂粮、蔬菜瓜果，少食过于油腻及辛辣之物。

适合水果：苹果、李子、菠萝、葡萄、柠檬等。

适合菜式：南瓜豆腐羹

【材料】豆腐300克(切丁)，猪肉100克(切丁)，香菇100克(去蒂切丁)，鲜蘑菇100克(切丁)，黄豆100克(煮熟)，南瓜300克(去皮、籽瓤，切片)，盐少许，胡椒粉少许。

【做法】锅中加1200毫升水，煮沸。入南瓜煮至熟透，待凉后用果汁机打成南瓜浆汤。再煮沸南瓜浆汤，加入切好的猪肉、豆腐、香菇、鲜蘑菇和黄豆，煮熟。下盐和胡椒粉调味，即可食用。

二、阳虚体质（怕冷型：保暖最重要）

形体：肌肉不健壮。

特征：性格多沉静、内向，不耐受寒邪，耐受夏季，不耐受冬季，易感受湿邪。

调养方式：可多吃甘温益气的食物，比如牛羊狗肉、葱、姜、蒜、花椒、韭菜、辣椒、胡椒等。少食生冷寒凉食物如黄瓜、藕、梨、西瓜等。

适合水果：橘子、大枣、苹果、桃子等。

适合菜式：韭菜炒核桃仁

【材料】核桃仁50克开水浸泡去皮，沥干备用。韭菜200克摘洗干净，切成寸段备用。

【做法】麻油倒入炒锅，烧至七成热时，加入胡桃仁，炸至焦黄，再加入韭菜、食盐，翻炒至熟。可补肾助阳，温暖腰膝，适用于肾阳不足，腰膝冷痛。

三、阴虚体质（缺水型：不宜洗桑拿）

形体：体形瘦长。

特征：性情急躁，外向好动活泼。平时不耐暑热干燥，耐受冬季，不耐受夏季。

调养方式：多吃甘凉滋润的食物，比如绿豆、冬瓜、芝麻、百合等。少食羊肉、狗肉、韭菜、辣椒、葱、蒜、葵花子等性温燥烈的食物。

适合水果：杏仁、桃子、葡萄等。

适合菜式：蜂蜜蒸百合

【做法】将百合120克，蜂蜜30克，拌均匀，蒸至其熟软。

【功效】能补肺、润燥、清热，适用于肺热烦闷或燥热咳嗽、咽喉干痛等症。