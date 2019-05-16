糖尿病患者控糖同时亟需尽早护心肾

糖尿病是一种全身慢性进行性内分泌代谢性疾病，长期存在的高血糖会导致各种组织，特别是眼、肾、心脏、血管、神经的慢性损害、功能障碍。近年来，随着生活水平的提高，糖尿病的发病率也在逐年上升，然而临床发现，许多糖尿病患者在糖尿病治疗方面还存在一些误区，影响了糖尿病的正确治疗。

2019年5月20日（周一）下午16:00-17:00 上海交通大学附属第六人民医院内分泌科主任贾伟平教授将在人民好医生客户端进行视频、图文直播，并在线解答关于糖尿病科学防治的相关问题，千万不要错过！

【专家简介】

贾伟平，上海交通大学附属第六人民医院内分泌科主任，内分泌代谢科教授、主任医师，博士生导师，973首席科学家。国家基层糖尿病防治管理办公室主任，上海市糖尿病临床医学中心主任，上海市糖尿病重点实验室主任，上海市糖尿病研究所所长，中华医学会糖尿病学会前主任委员、IDF-WPR执委。

擅长：糖尿病的个体化诊断治疗；肥胖和代谢综合症（即指肥胖、糖尿病、血脂异常、高血压中任何三项同时存在的患者）的诊断与治疗。

出诊时间：周二上午

一经确诊，需终生治疗

由于目前医学界还未发现任何药物可以根治糖尿病，因此一经确诊需要糖尿病患者终生治疗，切不可私自以为没有明显的自觉症状、血糖控制好了就擅自停药。药物剂量的增减或者种类调整需到正规医院咨询医生，不可擅自停药。糖尿病病人在停药后血糖骤然升高时，容易并发糖尿病酮症，甚至出现酸中毒。

制定降糖策略 还应考虑心肾安全

目前，糖尿病治疗药物众多，患者应多咨询医生，选择最适合自己的药物，并关注如何预防心血管疾病和肾脏疾病的发生，在注重降糖有效性的同时需兼顾心血管和肾脏的安全，这样的降糖药物才能真正带来更多层面和更为长远的获益。

糖尿病治疗还需“忌口”

部分糖尿病患者认为只要服药就可以不用控制饮食，这种做法是错误的，除了药物治疗之外，糖尿病患者应该规律控制自己的饮食，无论饮食种类、饮食量还是饮食时间，都应尽量保持稳定，避免出现大的血糖波动，从而影响药物调整。

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