医院传染病防治监督要强化
5月15日，2019年全国医疗卫生机构传染病防治分类监督综合评价工作交流会在河南省郑州市召开。国家卫生健康委综合监督局局长赵延配在会上强调，传染病防治监督工作是医疗行业监督的重要内容，要将医疗卫生机构传染病防治分类监督综合评价工作作为传染病防治监督的有效抓手，抓紧抓实，提高卫生监督执法效能。
赵延配介绍，2014年开始开展医疗卫生机构传染病防治分类监督综合评价试点工作以来，从最初只有1673家医疗卫生机构纳入评价范围到2018年共有8万余家被评价。工作重点包括预防接种、消毒隔离、医疗废物处置等。医疗卫生机构传染病防治管理水平普遍提升，提升基层监督员执法能力和水平，建立起卫生健康系统内部门间协作机制，促进了各地传染病防治工作的开展。
会议要求，2019年全国医疗卫生机构传染病防治分类监督综合评价工作要明确任务，重点抓好3个方面工作。一是强化医疗卫生机构主体责任，推动实施医疗卫生机构做好自查工作。二是结合“双随机”国家抽查任务，全面实施医疗卫生机构传染病防治分类监督综合评价工作。三是做好医疗卫生机构传染病防治分类监督综合评价工作信息录入和报送工作。（记者杨金伟）
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