热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

牙齿疼痛，点按合谷

2019年08月15日08:38 来源：人民网-生命时报

北京中医药大学针灸推拿学院教授 程 凯

“面口合谷收”，合谷是手阳明大肠经上的穴位，手阳明大肠经和足阳明胃经穴位在面部、口唇周围分布十分密集。通过刺激大肠经的原穴合谷，调整手足阳明经经气运行，可治疗远在头面部的疾病。除了止牙痛，合谷还能止胃痛、关节痛、痛经等各类疼痛。

取穴：在手背，第1、2掌骨间，当第二掌骨桡侧的中点处。或以一手的拇指指骨关节横纹，放在另一手拇、食指之间的指蹼缘上，当拇指尖下是穴。

具体方法：普通取合谷穴，是取在第1、2掌骨之间，而用合谷穴止痛时，不管什么样的疼痛，都要用另外一个方法来取穴：取第2掌骨（食指之下的掌骨）桡侧（靠近拇指的一端）中点，然后沿着第2掌骨边缘垂直进针约7分深。不会针刺的人可以将另外一手拇指指尖立起来，垂直点按，酸胀麻的感觉会瞬间出现，同样有效。不过点按的时间稍长，3~5分钟后，疼痛多可缓解。▲

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn