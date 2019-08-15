北京中医药大学针灸推拿学院教授 程 凯

“面口合谷收”，合谷是手阳明大肠经上的穴位，手阳明大肠经和足阳明胃经穴位在面部、口唇周围分布十分密集。通过刺激大肠经的原穴合谷，调整手足阳明经经气运行，可治疗远在头面部的疾病。除了止牙痛，合谷还能止胃痛、关节痛、痛经等各类疼痛。

取穴：在手背，第1、2掌骨间，当第二掌骨桡侧的中点处。或以一手的拇指指骨关节横纹，放在另一手拇、食指之间的指蹼缘上，当拇指尖下是穴。

具体方法：普通取合谷穴，是取在第1、2掌骨之间，而用合谷穴止痛时，不管什么样的疼痛，都要用另外一个方法来取穴：取第2掌骨（食指之下的掌骨）桡侧（靠近拇指的一端）中点，然后沿着第2掌骨边缘垂直进针约7分深。不会针刺的人可以将另外一手拇指指尖立起来，垂直点按，酸胀麻的感觉会瞬间出现，同样有效。不过点按的时间稍长，3~5分钟后，疼痛多可缓解。▲