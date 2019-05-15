眼睛消肿有八招：少吃盐、敷黄瓜、垫高枕……

眼睛肿胀是由液体堆积引起的，这可能是由不良饮食习惯或睡眠不足造成的。美国《读者文摘》杂志总结了减轻眼睛肿胀的几种方法。

1.眼药水。眼睛肿胀有时是过敏导致的，可以使用非处方的眼药水和抗组胺药。抗组胺药具有强效的抗炎作用，它能对抗过敏反应中释放的组胺。

2.改变饮食。饮食中，最关键的是限制盐和酒精的摄入量。经常食用五颜六色的蔬菜和富含钾的食物（如甘蓝、黄瓜、胡萝卜、西红柿、香蕉），也能消除肿胀。

3.冷冻勺子。白天把两把勺子放在冰箱里，晚上扣在眼睛上。这样做能冷却眼睛周围的区域，起到消肿的作用。

4.敷湿巾。把湿巾浸泡在黄瓜水、柠檬汁和绿茶的混合物中，然后放进冰箱里。几个小时后，把它从冰箱里取出，将湿巾折叠起来，放在眼睛上冷敷。

5.涂蛋清。打碎鸡蛋取出蛋清，放置一会儿等到蛋清略凝固，然后小心地用刷子把液体涂在眼睛下面，保留5~10分钟，然后用温水洗净。

6.黄瓜片。黄瓜含有天然的抗坏血酸和咖啡酸，可以减少水潴留。它还含有温和的收敛剂、天然抗氧化剂和黄酮类化合物，可以减轻炎症。敷冰镇黄瓜片对减轻眼睛肿胀的效果更好。

7.敷茶叶袋。把两包冰镇茶叶袋敷在眼睛上5~10分钟。茶叶中的抗氧化剂、鞣酸和咖啡因有助于收缩血管、收紧皮肤。

8.睡觉时垫高枕头。夜间睡觉时把枕头垫高些，使头部成为身体中最高的部分，有助于减轻眼睛肿胀。（赵鹏程 编译）