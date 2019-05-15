邹多武：针对反流疾病建立专病门诊实施精准、规范化治疗

3月29日，在国家消化疾病临床医学研究中心、国家消化内镜质控中心、中国医师协会消化内镜医师培训学院的指导下，由中国工程院李兆申院士牵头、武田中国支持的中国反流疾病诊疗联盟暨反流相关疾病高峰论坛在山东济南举行。

据了解，联盟在中国工程院院士、海军军医大学第一附属医院（上海长海医院）消化内科主任李兆申理事长的带领下，提高医生对反流疾病整体的诊疗能力，为患者带来满意的治疗解决方案。

“联盟是在李兆申院士倡议下成立，也得到了国家相关部门的支持，李院士在慢性病管理方面资历丰厚，他当初也做过消化道疾病方面的早诊早治。另外，消化系统很多问题是常见疾病，很多消化道的症状一直困扰着大量患者。”上海交通大学医学院瑞金医院消化内科、内镜中心主任、中华医学会消化病学分会常委邹多武介绍。医生对这种病认识不够，特别是基层医生。即使是综合性医院，以往对于这个反流病大家不够重视，如果没有规范化诊治，这些患者每到一个医院都要反复做胃镜。还有就是怕误诊，我国是消化系统疾病高发地区，但是该类疾病的诊断目前还没有一个非常直观的诊断方法，需要结合患者的症状诊断，所以说医生对该病的把握非常重要，同时也需要企业参与，来共同促进公众以及医生对于该疾病的认知。

通过联盟倡议在每家医院成立专病门诊，有一个2万例基于健康人群的调查，胃食管反流病患病率是2.86%，其中一周有一次反流症状的人群超过百分之五，既一百个健康人中就有五个人患病。只有成立这样的专病门诊，这种疾病才能被重视。

邹多武认为，除了诊断、重视这个疾病，真的碰到困难时要确诊，有些患者在专病门诊治疗效果好。当治疗碰到困难时，确认患者的症状是否由反流引起，需要专科检查、pH监测、食管高分辨测压、内镜等。在专病门诊基础上，希望在每个区域能形成若干个反流病的中心，就可以做一些比较复杂的检查，来确认是不是反流病。反流病的危害主要有三个方面，第一是患者基数太大，医疗资源的耗费太大，病程太长，反反复复，没有办法得到完全的根治。第二是因为它反反复复的发作，所以有些患者就非常紧张，导致焦虑，甚至精神、心理都会引起这样的症状。第三个方面，就是非常严重的反流疾病，如果没有得到及时救治，食管上皮因为反流关系变成柱状上皮，就有发生恶性肿瘤的可能性。

邹多武说：“胃食管反流的精准治疗就是根据患者的特点进行个体化治疗。因为反流病有各种各样的表现，比如食管外的症状、食管糜烂，食管柱状上皮产生癌变风险等，对不同的患者来说治疗方法是不一样的。对于有症状的人，需要改善生活质量，采用按需治疗，服一点药症状缓解就可以了，再给患者制定比较合理的随访计划。有食管已经发生糜烂的患者，轻度糜烂跟重度糜烂也不一样，如果是比较重的糜烂性食管炎，就有必要强有效控制胃酸的治疗，这样才能够使得患者的食管粘膜炎症迅速愈合，预防反复发作的时候发生食管狭窄，甚至发生柱状上皮。已经发生柱状上皮的这些患者，还有没有反流？要怎么控制反流？针对这些患者，现在有很先进的技术，实际上就是靠内镜筛查，即可以通过一些新型的内镜技术来评估”。

谈到联盟在推进诊疗的规范化当中能起什么作用，如何实现或者推动诊疗的规范化？邹多武介绍，首先这个联盟涵盖面非常广，其次该联盟是比较专精，即针对反流疾病成立的联盟，要通过帮助医生，提升其诊疗水平，最终使患者获益。 要提升医生的诊疗水平也是多方位的，就是要让基层医院认识这样的疾病，成立专病门诊。在整个形式上实际是多种多样的，从基层来说，比如说中心医生到基层帮带，中心可以做基层医生的培训，示范基地都集中在大医院，也是国内治疗反流疾病非常知名的专家教授，他们能够紧跟国际潮流，通过联盟能够逐级传递下去。

我国是消化道疾病高发国家，前5位肿瘤4个都是消化道疾病。当出现消化道症状的时候应该就去看医生，医生根据具体情况，结合年龄、家族史、病程长短会提出建议做相应检查，医生本身对一些疾病的预判能力非常重要。至于胃食管反流病的预防，胃食管反流病患病率还会逐渐升高，与社会经济发展密切相关，现在随着生活条件、饮食结构的改善，高脂肪、高蛋白饮食越来越多，导致胃和食管连接处容易松。从预防的角度规律生活保持健康体形，控制饮食不发胖。

邹多武强调，现在抗反流手术国内越来越多的外科医生在做，中国的人口多、患者多。抗反流手术需要有非常明确的反流证据，例如到反流中心做过检测，提示有非常明确的反流，有抗反流屏障功能的缺陷等。对于大部分人来说，可能服用药物达克普隆、潘托洛克就可以了。为什么还有新的药物需求呢？实际上现在这些方法并不能够很好解决所有人的问题。当我们在做诊断性治疗或者经验性治疗，叫酸Test，以前叫PPI Test，当然以后如果有P-CAB药物出来，我们叫P-CAB药物试验。那些反流非常严重的患者，其食管炎分C级和D级，从目前来说，现有的PPI抑酸还不能达到高愈合率，我们期待更好更强的抑酸，能够有更高愈合率，当然也在等待着国内临床研究的结果。

“还有就是在根治幽门螺旋杆菌时，使用的抑酸药物是比我们常规剂量的2倍。比如说治疗一般的酸相关性的疾病，消化性溃疡一天一粒就够，它要一天两粒。要把胃酸完全控制住，保护抗生素，使抗生素能起效，要把胃酸完全控制住，使得细菌保护层就没有了，能够更好杀灭这些细菌，所以在根治幽门螺旋杆菌方面，我们也期望更好的控制胃酸的药物。”邹多武表示。

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