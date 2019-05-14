推荐宝宝6个月后继续母乳喂养同时添加辅食

蒋女士：现在我的宝宝快6个月了，到目前为止一直是纯母乳喂养。听说6个月后母乳就没有营养了，是不是可以给宝宝断奶？

黄芳：宝宝6个月之后，母乳仍然是保障婴儿营养的最佳物质，母乳提供的各种营养会随着宝宝在不同时期的生长需要而改变。但6个月之后，宝宝对能量和营养的需求靠母乳无法完全满足。因此，联合国儿童基金会和世界卫生组织一致推荐6个月之后继续母乳喂养，同时添加辅食。

我们应该保护、促进和支持6个月内纯母乳，并继续母乳喂养至宝宝两岁或两岁以上，不提倡在宝宝6个月时突然断奶。突然断奶容易让母亲产生胀奶，增加乳腺炎的发生概率；宝宝对于替代食品难以适应，容易过敏、生病。离乳是婴儿从乳房以外的地方得到食物的一种行为过程，涉及营养、免疫、生化、心理等复杂因素的调节过程，只有自然和逐渐式离乳才符合宝宝的生理规律。

离乳让母亲乳房的自分泌反馈受到抑制，泌乳素会逐步减少，不需人为排残奶。乳汁就像血液、唾液一样是属于我们身体的体液，残余的乳汁会被身体吸收。在哺乳期掌握正确的喂奶方式，离乳时间直至宝宝两岁或两岁以上，以及非哺乳期定期进行乳房检查，是对乳房最好的保护。

妈妈发烧一般不需停止母乳喂养

刘女士：我是一名哺乳期的妈妈，前段时间发烧了，在医院开了些药，医生说吃那些药对喂奶没有影响，但我母亲要我暂停喂奶，给宝宝吃配方奶粉。现在我的发烧好了，却感觉宝宝不像原来那么爱吃母乳了。请问发烧的妈妈能给宝宝喂母乳吗？

黄芳：如果在哺乳期间生病发烧，很多妈妈会暂停喂奶，给宝宝吃配方奶粉。其实，一般来说，这是不必要的。很多妈妈担心退烧药、抗生素对宝宝会有影响，其实医生在给哺乳妈妈选择用药时会特别注意，像头孢类药物不会影响母乳喂养。如果真有顾虑的话，可以调整吃药时间，比如喂好奶后再吃药，拉长间隔时间，可尽量减少药物对宝宝的影响。

很多宝宝在喝过配方奶之后会习惯那个味道，之后可能会拒绝母乳。权衡利弊，同样建议发烧的妈妈不要暂停喂奶。如果妈妈觉得吃药期间非要停止母乳喂养，建议吃药期间勤挤奶，大约3小时挤一次，夜间也需坚持。

（彭放 张蓓 沈梓杨 整理）