专家解读系列之慢阻肺常见问题（二）

本期节目：改善肺功能 远离慢阻肺的困扰

本文整理自4月22日北京大学第三医院呼吸疾病中心主任贺蓓老师在人民好医生客户端直播访谈内容。

以慢阻肺为首的慢性呼吸疾病，已经与心脑血管病、恶性肿瘤、糖尿病与代谢性疾病等一起被世界卫生组织共同列为全球“四大慢病”之一。近年来发病率和死亡率均逐年增高，我国慢阻肺患者人数已超过一亿人，在40岁以上人群中，慢阻肺发病率高达8.2%，是全世界范围内第四大致病病因。

面对如此高发的疾病，人民好医生特邀北京大学第三医院呼吸疾病中心主任贺蓓老师对慢阻肺常见问题进行解读，让大众远离慢阻肺的困扰。

问题一：慢阻肺跟哮喘如何区别？

首先，哮喘是一个过敏性疾病，主要特征是喘息性、发作性、季节性。什么意思呢？哮喘是发作性的，反复发作，在中间是可以有缓解期的，另外有季节性，由于它是过敏性的，比如春天和秋天发作就多一些，分别与花粉和蒿草等有关。

其次，如果从肺功能的检查来看，也有不太一样的地方。哮喘，我们认为它是可逆的。我们有一种肺功能检查叫可逆试验，就是在你完成了肺功能后，发现有肺功能下降时，再给你吸入支气管舒张剂，如果可恢复到正常范围，就叫可逆试验阳性，这在肺功能实验室是可以做的。

再次，从并发疾病角度讲，如果有过敏性鼻炎，就有机会发展到过敏性哮喘，这和慢阻肺是不一样的，慢阻肺患者可有慢性气管炎、肺气肿、长期抽烟。当然治疗上会有所不同，对药物的反应也是不一样的。

问题二：肺功能在慢阻肺发展中的意义是什么？

首先是用于诊断。肺功能是用于诊断，尽管不敏感，但是是大家认可的唯一相对客观的标准。在整个疾病发展当中，肺功能下降肯定是持续的，所以我们拿到的结果一定是不可逆的。在整个诊断过程当中，如果你发现肺功能正常了，一定要重新去评估。

第二，要用肺功能监测疾病发展。对于肺功能下降快的病人，要特别注意，比如说用药要升级，现在用的药可能不合适了，比如原来用一个支气管扩张剂，现在要用两个，这叫升级，我们要用它来评估治疗是不是合理，对这个病人是否有效，对他的治疗也是有帮助的。我觉得这是有意义的。

问题三：如何来改善肺功能呢？

慢阻肺的肺功能下降是不可逆的，会进行性的下降，而且和症状的匹配不好，就是相关性不好。到目前为止，没有任何一个药物能够逆转肺功能的下降。早期诊断，有可能会使肺功能下降减慢。另外，一定要有健康的生活方式，比如说戒烟，即使香烟引起的肺部病理改变不能完全可逆，但它是延缓肺功能下降的最有效的方法，这是要注意的。

再有就是药物治疗。现在的药物治疗，包括支气管扩张剂和其他的药物，应该说使它有一定程度的改善，尽管不能改善下降的趋势，但是它能改善症状。

问题四：慢阻肺具体的治疗方式有哪些？

慢阻肺有稳定期、急性加重期。急性加重了，病人会到医院看大夫，会住院，相比之下就有稳定期，相对稳定似乎症状没那么重，但这两个阶段都要治疗，稳定期用药基本上是两种，一种是支气管扩张剂，就是缓解症状的。有两种药物，一种就是肾上腺素受体的激动剂，还有一个是抑制剂，是胆碱能受体的抑制剂，这两个是相互协同作用的，是维持气道正常张力的两个药物。

还有一个作为治疗药物用得比较多的是联合使用吸入糖皮质激素，不要单独使用，但是可以和支气管扩张剂联合使用，它是很重要的一个药物，比如对一些慢性炎症有抑制作用，同时对支气管舒张剂有协同作用，能够增强支气管扩张的作用。长期使用支气管扩张剂会出现减敏，患者会觉得用着用着药，效果就不如以前好了，所以联合吸入糖皮质激素还有一个预防减敏的作用。

当然，有没有其他更好的抗炎药物，一直都在摸索，但是没有特别理想的其他药物，我们国人愿意使用茶碱，我觉得是完全可以用的。它对支气管扩张作用效果和抗炎作用都没有那么强，但也是一个可以使用的药物。

第三类药物，其他药物，比如说祛痰药，由于痰多容易使气道不通畅，就可以用化痰的药物，我们国家也有研究证实有很好的作用。

【专家简介】

贺蓓，北京大学第三医院呼吸疾病中心主任，教授、主任医师，博士生导师，北京大学医学部呼吸病学系主任，北京大学医学部-密西根联合学院肺部研究的共同负责人。

兼任中华医学会呼吸病分会全国感染学组副组长，北京医学会呼吸专业委员会副主任委员和慢阻肺学组组长，北京药理学会抗感染学组副主任委员，中华医学会运动医学分会医务监督学组副组长，中国医药教育协会感染疾病专业委员会理事，中国医师协会呼吸医师分会常委和教育工作委员会副主任委员，中国女医师协会呼吸专委会副主任委员等。

擅长：肺部感染和慢性气道炎症性疾病等。

出诊时间：每周二和周四上午

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