专家解读系列之慢阻肺常见问题（一）

本期节目：改善肺功能 远离慢阻肺的困扰

本文整理自4月22日北京大学第三医院呼吸疾病中心主任贺蓓老师在人民好医生客户端直播访谈内容。

以慢阻肺为首的慢性呼吸疾病，已经与心脑血管病、恶性肿瘤、糖尿病与代谢性疾病等一起被世界卫生组织共同列为全球“四大慢病”之一。近年来发病率和死亡率均逐年增高，我国慢阻肺患者人数已超过一亿人，在40岁以上人群中，慢阻肺发病率高达8.2%，是全世界范围内第四大致病病因。

面对如此高发的疾病，人民好医生特邀北京大学第三医院呼吸疾病中心主任贺蓓老师对慢阻肺的相关知识进行解读，让大众远离慢阻肺的困扰。

慢阻肺要坚持用药！

因为慢阻肺是慢性病，因此在用药的时候，大家要坚持用，不要擅自调整服药量。另外，慢阻肺的症状包括慢性咳嗽、咳痰伴有喘息，往往伴有喘息的时候预示着您的病比较重，除了慢性的咳、痰、喘，中间会有急性加重，有时候往往是在三个症状，咳、痰、喘全加重了，到医院来。有时候还需要住院，不仅仅是门诊，用的药会增加。如果反复出现急性加重就不好了，病人的生活质量会有更明显的下降。

哪些人群可能是慢阻肺的高危人群呢？

首先，主要是老年人，而近些年也有向中年人发展的趋势。临床发现，越到40岁以上，它的发病率会越高。我国发病人群一个比较大的特点就是：病情往往比较重之后才会就医，特别是吸烟人群。吸烟人群往往觉得吸烟就会出现咳嗽、咳痰的症状，这很正常，而往往到比较重的时候或者急性加重，咳嗽、咳痰非常厉害，喘到很厉害，甚至住院了，才意识到自己得病，大夫才告诉他得了慢阻肺。

由于慢阻肺不仅仅是喘，还会出现肺功能下降，有的患者甚至出现了呼吸衰竭才来看病。所以，对于中老年人，存在明显的高危因素，特别是长期大量吸烟者，要注意早期诊断。此外，有慢阻肺家族史的人也需要引起注意。

无症状慢阻肺应该引起格外关注！

我们都知道，慢阻肺的主要症状有咳、痰、喘，而实际上临床医生更关注的标准是肺功能的下降。有一部分人或者相当一部分人，早期已经有肺功能下降，反而症状可能不明显。

特别提示：烟龄较长的人要做一个肺部检查，可能会发现有问题，但并没有明显的症状。因为在这个阶段，不同的人疾病进展过程可能不同，肺功能下降可能出现较早，反而症状是不明显的。因此，在早期诊断的时候要注意肺功能的检查。

【专家简介】

贺蓓，北京大学第三医院呼吸疾病中心主任，教授、主任医师，博士生导师，北京大学医学部呼吸病学系主任，北京大学医学部-密西根联合学院肺部研究的共同负责人。

兼任中华医学会呼吸病分会全国感染学组副组长，北京医学会呼吸专业委员会副主任委员和慢阻肺学组组长，北京药理学会抗感染学组副主任委员，中华医学会运动医学分会医务监督学组副组长，中国医药教育协会感染疾病专业委员会理事，中国医师协会呼吸医师分会常委和教育工作委员会副主任委员，中国女医师协会呼吸专委会副主任委员等。

擅长：肺部感染和慢性气道炎症性疾病等。

出诊时间：每周二和周四上午

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