泰州医药高新区举行“媒体开放日”活动

5月10日，泰州医药高新区举行“媒体开放日”，向社会全面展现十年发展的成就和今后十年创新发展的总体目标、实施路径。

据了解，目前泰州医药高新区已集聚国内外医药企业1000多家，包括阿斯利康、赛洛菲、中外制药（罗氏）、武田制药、勃林格殷格翰等13家全球知名跨国制药企业；海王集团、石药集团、迈博太科、大同盟制药、长泰药业、苏中药业等一批国内知名医药企业先后加盟。中慧元通研发的四价亚单位流感疫苗，填补国内外空白；复旦张江的核心产品海姆泊芬为全球首个针对鲜红斑痣的药物；华威特自主研发的“华温蓝”，成为世界首个猪瘟蓝耳二联活疫苗。形成了抗体药、疫苗、诊断试剂及高端医疗器械、化学药新型制剂、中药现代化、保健品化妆品六大产业集群。

“我十年前就来到这块热土，加入到创新创业的行列中，可以说是跟泰州医药高新区一起成长起来的，见证了泰州医药高新区的蓬勃发展。从当年完全是一片农田，到如今许多高楼大厦和许多发展得非常好的企业……期待着接下来的十年、二十年，我能够继续见证泰州医药高新区有更大的发展。”赛孚士抗体药物项目投资方代表余国良说。

据泰州医药高新区公开资料显示，2018年该区实现工业一般纳税人开票销售615.2亿元，完成公共财政预算收入42.8亿元；分别完成亿元以上新签约、新开工、新竣工项目230个、73个、60个。在科技部公布的最新国家高新区评价中，泰州医药高新区在全国157家国家级高新区中位列76位。

奋力开启“二次创业”新征程，努力建设推动全市高质量发展主阵地、主引擎，是泰州市委五届六次全会赋予医药高新区的新使命、新任务。泰州市委常委、医药高新区党工委书记张小兵指出，“主阵地”，就是要把医药高新区建设成为泰州大健康产业发展的引领区、全市推进高质量发展的核心区、国内生物医药产业园区的示范区；“主引擎”，就是要致力使医药高新区成为泰州健康产业创新发展的源动力、建设健康名城的主动力、城市能级提升的驱动力、参与区域竞争合作的推动力。

张小兵表示，要以归“零”的心态进行“二次创业”，继续发扬艰苦奋斗、迎难而上的高新区优良传统，早日建成“中国第一、世界有名”的医药名城。

张小兵介绍，泰州医药高新区今后十年的发展目标是构建以“大健康产业”为引领，以“高端装备、电子信息、石化新材料”为依托，以“现代服务业”为支撑的“1+3+1”现代产业体系。实施路径分三步走：第一步，到2020年，跻身国家级高新区50强，主导产业集群基本成型，自主可控现代产业体系初步形成，全市高质量发展主阵地、主引擎地位初步彰显；第二步，到2025年，力争跻身国家级高新区30强，推动全市高质量发展的支点作用日益凸显，成为泰州城市新中心、健康名城示范区、高端要素集聚地、创新创业策源地、枢纽经济新高地；第三步，到2029年国家级泰州医药高新区成立20周年之际，基本建成“中国第一、世界有名”的医药名城。