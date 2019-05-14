互联网医院要解决“医生时间”问题

在线复诊、医疗保健咨询、影像报告解读……互联网医院也将可提供“一条龙”服务。昨日，广州市妇女儿童医疗中心互联网医院正式开通，目前已有包括该院线下所有专科的近400名医生登记进驻，为患者提供在线服务，更有副高级医生“把关”。患者在线上问诊的过程中，可与医生发起语音、视频通话，也可上传影像报告请医生进行解读。

说到互联网行业，我们最常用的词汇就是用户需求，谁能找准用户需求，解决需求痛点，谁就能站在风口。互联网医疗作为医疗行业新兴的发展力量，其价值就体现在能够解决传统医院“看病难”的痛点和堵点，让患者需求得到最大程度的满足。从患者角度来看，一是通过互联网更好的分配资源，既让优质的医师资源可以在有限时间内服务更多人，又可以节约患者的时间；二是解决看病过程中信息不透明的问题。

广州市妇儿医疗中心互联网医院的开通，正是抓准了这两点。线上问诊可以让患者不再把时间浪费在路上和排队等待中，而在线咨询则可以解决是否需要复诊和病情反复中的一些问题，让病人无须来回跑医院，减少折腾。其制度运行设计均是以患者需求为出发点的。

但是，互联网医院能否实现制度设计的初衷，优化医疗服务，其瓶颈还在“医生”以及“医生的时间”。跟网约护士一样，现有的护士大多是属于医院的，若是他们应付传统医院的医疗服务工作都已经超负荷的话，他们哪有时间去解决更多的线上问诊需求？如果线上问诊只能解决极少部分需求，其意义就会大打折扣。解决这一问题，需要互联网医院在试行中逐步完善工作机制与分配机制，鼓励更多医生和医院加入进来，让信息多跑路、让群众少跑腿，人们看病就医才会越来越方便。

（谭敏）