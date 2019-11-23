专家门诊可续号切中就诊痛点

在这家医院挂专家门诊可以续号了。20日，华中科技大学同济医学院附属同济医院“上新”复诊预约功能。病人看过任何一个专家门诊后，可当日预约这位专家的下一次门诊，时段为15天~150天，大大缓解了病人挂号难、复诊看同一位专家难的困扰。（11月21日《武汉晚报》）

这个措施触及患者看病过程中的一个关键痛点。患者挂号看病、医生开单做检查，患者拿着检查报告再找医生、医生明确诊断或进行治疗；此后，患者再找同一名医生复查和调整治疗方案。这是一个连续过程。但在现实诊疗当中，这个过程往往被人为分割。比如，先前找一位专家看病，复诊时却很难再挂到这个专家的号，只能挂其他医生的号复诊。但医生的思路和习惯不同，不同的医生给出的诊疗方案不尽相同，可能会给患者带来困扰，也使整个诊疗的连续性被打断。除此之外，同一位医生对病情更了解，可以帮助患者更好管理病情，还能节省问诊时间。鉴于此，武汉同济医院推出续号举措，显得颇为务实与用心。

此外，要确保看病的连续性，光续号还不够，还应该落实到一些细节上。比如，很多时候，看病当天不能出检查结果，患者次日拿着检查报告找医生时，还得挂号看病，即使可以找同一位医生看，也需要再付一次诊察费。同一次诊疗尚未完成，却要花两次诊察费，就显得很不合理。

无论为患者减负，还是治理看病难，优化诊疗流程都是一个越不过去的坎。当前很多地方都在探索实施现代医院管理制度，医院应该以此为契机，对诊疗流程进行梳理与优化。而确保看病的连续性，给予患者更稳定的预期，让患者看病少折腾、不闹心、不花冤枉钱，应该成为优化诊疗流程的重要内容。

假如看专家门诊不仅能够续号，还可以实现“一号到底”，则患者可以减少很多不必要的麻烦。假如门诊和检查科室能够更好地衔接，并充分发挥信息技术优势，让患者上午能看完就不拖到下午，一天能做完检查就不拖到次日，则不仅就医的连续性得到保证，就医体验也会大幅改善，这样的流程优化，更为患者所期待。 □时本（医生）