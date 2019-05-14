国际家庭日关注婴幼儿健康成长

5月13日，由国家卫生健康委、中国计划生育协会、中国人口福利基金会联合主办的2019“国际家庭日”中国主题宣传活动在京举行。活动中，国家卫生健康委副主任于学军在致辞中指出，今年国际家庭日中国宣传活动的主题为“爱心呵护婴幼儿健康成长”，旨在深入贯彻落实《国务院办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》，呼吁社会各界凝聚共识、汇聚力量，开展多种形式的婴幼儿照护服务，共同为婴幼儿健康成长创造良好环境。

于学军指出，应坚持家庭抚育为主的原则，遵循婴幼儿成长的特点和规律，重点为家长及婴幼儿照护者提供知识普及、技能培训和政策扶持，增强家庭科学育儿的素养和能力。要加大对社区婴幼儿照护服务的支持力度，发挥城乡社区公共服务设施的婴幼儿照护服务功能，支持和引导社会力量依托社区，在老百姓家门口提供安全可靠的婴幼儿照护服务。要加强婴幼儿照护服务专业化、规范化建设，建立健全婴幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系。（记者甘贝贝）