关注护理服务发展 守护生命最初的美好

今年，我国护士节主题是“发展护理服务，人人享有健康”。覆盖全人群，涵盖全生命周期，是时代对护理服务提出的要求。从迎接生命降临，到安抚生命最后一程，护理服务无处不在。从今天开始，本报刊发系列报道，围绕妇儿护理、重症护理和老年护理，展现新时代护理服务的特点和探索。

有这样一群护士，不仅能见证新生命的诞生，更能参与生命最初的照护。有人说，她们是护理姐妹中最幸福的。也有人说，她们是最小心翼翼的，因为每一次的照护对象都是一人多命，每一次服务都要考虑至少两个人的需求。她们就是奋战在妇儿护理战线上的白衣天使们。

“怎么又是您”

全面两孩政策实施后，妇产科的担子更重了。近日，北京大学第三医院产科一病房收治了一位血压高达228/133毫米汞柱的经产妇。入院时，她剧烈头痛，一直说着“救救我的孩子”。护士长赵艳认为，产妇随时可能发生脑血管意外，腹中胎儿也面临宫内窘迫、胎盘早剥甚至胎死宫内的风险。

就在两年前，这位经产妇也住过这个病房。当时，她的血压高达220/120毫米汞柱，胎儿接近26周，月龄太小，只能引产。这次，她是第四次怀孕，胎儿刚24周，最终孩子还是没能保住。这位36岁的产妇已经有一个10岁的儿子，在全面两孩政策实施后迫不及待地想再要一个。

这位产妇并非个案。赵艳说，在现如今的病房里，“怎么又是您”的打招呼声多了起来。然而随着孕妇年龄的增长，孕期出现合并症和并发症的几率也越高。大多数经产妇因为第一次怀孕很平顺，就放松了对第二次怀孕风险性的警惕。对于这样的患者，更有必要加强引导，也更需要有耐心。赵艳在“引导”前面加了3个修饰词：“不停”“反复”和“不厌其烦”。

全面两孩政策实施后，护理人员遇到了不少新情况，操心的事情也越来越多。湖北省武汉市中心医院护理部主任付阿丹说，规律产检、产妇照护已经形成比较完整的体系，目前的新挑战是孩子的喂养问题。事实上，婴儿口腔、妈妈乳头等护理都是专业工作，但是目前没有开展起来。针对这些情况，武汉市中心医院成立了泌乳指导护理专业组，每周和产科门诊一起组织哺乳知识课堂。2018年，门诊讲课近60场，组织哺乳妈妈经验交流会10场。

健教的弦需绷紧

赵艳最近参加了一个全国性的慕课比赛，很多参赛者的讲课内容针对护理专业学生，而她选择的是面向孕妇的胎盘植入话题。由于多产、流产、引产、剖宫产、高龄等原因，胎盘植入的发生率越来越高。赵艳想让更多人认识胎盘植入这一疾病，了解其发病机理，从而避免受到身体和心理创伤。

当下，健康教育在护理服务过程中的地位越来越重要，不少医疗机构开始主动调整工作内容，以适应大健康的要求。北京大学第三医院妊娠期糖尿病护理门诊很受欢迎，每周预约15人～20人。每周五下午，助产士会对患妊娠期糖尿病的孕妈妈们进行一对一指导，如合理控制饮食和运动控制血糖等。护理部主任李葆华说，开设这个门诊的初衷是为改善妊娠结局，同时减少患者住院次数，节约医疗资源。门诊开设后，小于胎龄儿的发生率从7.6%降低到0.9%，新生儿转儿科率从17%降低至4%，孕妇孕期住院率从42%降低至12%。（下转第3版）（上接第1版）

在武汉市中心医院，无论是泌乳指导护理专业组，还是哺乳期乳房治疗门诊，都设在了医院的甲状腺乳腺外科。“从这个设置就可以看出，大家基本上是出了问题才来治疗的。而最好的做法不是亡羊补牢，应该做好预防。”付阿丹说，护士们现在经常在诊间进行健康教育，或者通过微信群传播相关知识。

李葆华也坦言，给孕产妇做健康教育必然占用护士的时间，有时候很难做到面面俱到。“这就需要时刻绷紧做健康教育的弦。”

“用发展眼光认识这个专业”

李葆华说，孕产妇是一人多命的综合体。因此，妇产科医护人员所有工作都围绕着“大安全”开展，要负责孕妇（产妇）、胎儿（新生儿）以及孕期、生产、产后的全过程。

目前，国内一些医院已经开始尝试开设助产士门诊，让经验丰富的助产士对孕妇进行专业的指导，告诉他们产程中如何采取适宜的体位，宣讲非药物减痛方法等，减少孕妇对于分娩的恐惧，改善孕妇的分娩体验，促进自然分娩。但李葆华直言，在大部分医院，这一服务项目没有收费标准，影响了护士的积极性。

北京协和医院儿科护士长孙静说，他们在全国率先建立家庭参与式早产儿连续性护理支持体系，实施灵活的个性化延伸护理服务。还开展了“菜鸟奶爸训练营”，鼓励家长参与“非医学性照顾”，为实现从医院到家庭的平稳过渡打下基础，让儿科的早产儿出院后一年内的再入院率降低近20%。

“护士将在促进大健康的过程中承担更多工作，大家应该用发展眼光来认识这个专业。”李葆华说，我国护理专业发展与国外相比还有差距，但是护理在保证患者安全中的重要性已经逐渐被重视。

“护士的职能不断拓展，比如，门诊建立健康档案，出院后回访，跟社区对接。”付阿丹说，不过，基层医院护理服务能力还要提高。

对此，国家卫生健康委医政医管局副局长焦雅辉表示，在分级诊疗的框架下，护理服务也要分级提供。三级医院主要发展专科护理，培养专科护士，提升护理服务质量；二级医院、康复医院、护理中心等，要根据需求确定功能定位，如二级医院更多地承接三级医院下转的康复期、慢性病恢复期和术后病人，有针对性地提供护理服务；而社区卫生服务中心和乡镇卫生院，主要提供老年、康复、临终关怀、安宁疗护等护理服务。（记者 姚常房 特约记者 仰东萍）