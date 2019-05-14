便秘是学龄前儿童的一种常见疾病。近日，美国一项新研究发现，学龄前儿童爱挑食与便秘等如厕难题存在显著关联。

研究领导者马克·菲什拜因博士带领团队，对66名3~5岁、有便秘症状的儿童进行了大脑感觉处理模式的评估，以研究儿童神经敏感性与如厕行为的相关性。结果发现，有习惯性便秘的学龄前儿童普遍对感官刺激的反应比较强烈，这些孩子更容易尝出食物的特殊质地、味道或气味，同时他们还会对噪音、亮光或其他刺激感官的事物做出比常人更夸张的反应。上述过度敏感的反应会给孩子造成一系列不舒适感，导致产生挑食等逃避行为倾向。

过去已有研究证实，孩子挑食不仅容易导致营养不良、发育滞后，由于膳食纤维的摄入量较少，也可能引发便秘。该新研究为专门治疗儿童习惯性便秘的临床医生打开了新的思路，可以通过对存在神经敏感性问题的孩子进行干预来综合治疗儿童便秘。▲ （徐 蔓）