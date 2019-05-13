张伟：智慧医院应以人为本

人民网北京5月13日电 11日，由国家卫生健康委员会医政医管局支持，人民网和江西省卫生健康委员会主办，人民网?人民健康、南昌大学第一附属医院承办的2019全国智慧医院建设与发展大会暨“进一步改善医疗服务行动计划”工作推进会在江西南昌召开。南昌大学第一附属医院院长张伟在演讲时表示，智慧医院应以人为本，以电子病历为基础，抓好面向患者的智慧服务，面向医务人员的智慧医疗，以及面向医院的智慧管理三大主业，提升医疗质量和患者就医体验。

南昌大学第一附属医院院长张伟发表演讲

张伟指出，智慧医院是医院数字化和智能设备的应用，本质是以人为本，不断改进长期工作，提升医疗质量和患者就医体验。“我们建立了AI病历，在影像科有远程会诊系统，降低患者实地就医频率，让患者在‘少跑路’的同时得到更精准的诊断和治疗，对于区别可手术和继续观察的患者，也有很大帮助。”张伟强调，“病历在就诊时非常重要，是疾病诊断的精标准，这个基本功一定要扎实。”

“除远程医疗，智慧系统还可完成门诊预约，项目流程安排，以及微信平台从建档预约到取报告单的一条龙服务。”张伟解释说，“各科室配备与医保联通的自助机，让患者就医更便捷，通过信息化手段，医保无卡患者也可进行线上支付、结算和报销。”

据张伟介绍，在智慧医疗方面，南昌大学第一附属医院主要围绕两大中心推进学科建设工作。第一，是搭建智慧管理中心，通过智慧呼吸管理中心，推动呼吸病的诊断、治疗、健康教育；第二，是建立代谢性疾病管理中心，通过一个中心、一站服务、一个标准，对糖尿病患者进行全流程全周期闭环管理，提高医疗效率，保障医疗安全。（实习生 翟悦）