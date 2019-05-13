声称近视治疗仪能降低度数 一家医疗器械体验店因虚假宣传被查

“东河路有一家医疗器械体验店，店员说他们的治疗仪能治疗近视，好多家长都带着孩子去体验、购买，你们快去看一看。”近日，一个举报电话打到了浙江省温岭市市场监管局泽国分局。

得到线索后，执法人员立即赶到现场检查。只见店内坐满了孩子和家长，孩子们正戴着治疗仪坐在电脑前进行“视力恢复”。

“我们的产品是经国家认可的，是教育部‘十一五’进校园指定产品，能够矫正近视、远视、弱视、散光、斜视。”店内工作人员讲解道。在执法人员的要求下，工作人员提供了该治疗仪的注册证、体验店营业执照等。

经查，该店负责人陈某于2018年4月开始在店内开展该治疗仪免费体验和营销活动，通过现场讲解等形式，声称该治疗仪为“十一五”进校园指定产品，每次使用20分钟，长期使用可降低度数25~75度，使裸眼视力检测提高1~5行。

事实上，该治疗仪为二类医疗器械，核准适用范围为“适用于青少年假性近视、混合性近视的治疗”，陈某宣称的“十一五”进校园指定产品、治疗效果等与事实不符，属于虚假宣传行为。执法人员依法责令其停止违法行为，并对其违法行为进行进一步调查取证。

执法人员提醒消费者：在当前医疗技术条件下，近视不能治愈，在宣传中使用“康复”“恢复”“降低度数”“近视治愈”“近视克星”等表述都是误导行为。消费者要提高甄别能力，不要盲目参加以产品销售为目的的健康讲座、专家报告、免费试用等活动，更不可轻信所谓“专家声称”的治疗效果。（张潇远）