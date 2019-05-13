白云山金戈“蓝唇新生计划”再次援助肺动脉高压患者

您听说过“蓝嘴唇”吗？它其实和一种恶性疾病有关。

肺动脉高压是一种肺血管疾病，随着患者肺部血管阻力的持续性升高，最终可导致心脏和呼吸衰竭。肺动脉高压患者会因缺氧导致嘴唇呈蓝紫色，因此他们也被称为“蓝嘴唇”。肺动脉高压患者虽然外表健全，实际上却具有严重的行动障碍。若不能及时得到正确诊断和规范治疗，“蓝嘴唇”的死亡率甚至高于乳腺癌和结直肠癌。

目前肺动脉高压尚无完全治愈的方法，患者只能通过持续不断的药物治疗来维持健康，高昂的医药费成为不少肺动脉高压患者的负担。根据流行病学分析，90%的患者因无法承担长期的医疗费，只能选择中断或放弃治疗。

为了缓解肺动脉高压患者的困境，5月11日，在广州举行的第五届肺血管病诊疗学习班暨白云山金戈蓝唇新生计划爱心援助项目启动会上，白云山金戈宣布捐赠一批价值126万的金戈枸橼酸西地那非片，帮助更多的肺动脉高压患者重拾健康。这也是白云山金戈自2017年首次发起了“蓝唇新生计划”爱心援助项目后第二次向肺动脉高压患者提供援助。

5月11日，在钟南山院士、美国科学院院士Joe G.N.Garcia、广州医科大学王新华校长及上百位国内外著名肺血管病诊疗专家的见证下，白云山金戈蓝唇新生计划2019年再启航，捐赠126万元金戈枸橼酸西地那非片

金戈是国内首仿上市的枸橼酸西地那非片，然而，大多数人并不了解，除了抗ED之外，金戈还可用于其他适应症，包括肺动脉高压。目前，国外已将西地那非注册肺动脉高压适应证，国内的相关研究申报工作也在逐步进行中。

据悉，近年来，白云山制药总厂一直在和钟院士团队开展合作，推动金戈在肺动脉高压方面的临床运用。

中国工程院院士、国家呼吸疾病临床医学研究中心主任钟南山教授致辞

钟南山院士表示，金戈对于肺动脉高压的治疗有着重要作用和意义,25mg的剂量更适合该病的治疗，同时大幅降低药费，减轻病人负担。

广州医科大学附属第一医院刘春丽教授也表示：“金戈确实性价比更高，可以降低患者负担。”

肺动脉高压患者翟先生谈及自己的用药感受时说，服用金戈一个半小时后感觉呼吸变轻松了，精神也变好了。一天服用三次25mg剂量的金戈，相比服用进口药，每个月可以省下近千元。

据介绍，白云山金戈接下来将进一步加大对科研和公益的投入，为“蓝嘴唇”等特殊群体的健康贡献力量。