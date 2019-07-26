支气管镜检查有哪些适应症、禁忌症呢?

据悉,电子纤维支气管镜术是目前诊断、治疗呼吸道和肺部疾病的一种先进技术,使许多隐藏在气管、支气管及肺部难以发现的疾病,在没有体表创伤的情况下得到明确诊断及治疗。

支气管镜检查适应症:

(一)疑为气管、支气管、肺病变而诊断不明者

1.不明原因的咯血、痰中带血,有助于明确出血部位和查找出血原因。

2.不明原因的慢性咳嗽,有助于诊断气管内肿瘤、支气管结核、异物等。

3.不明原因的局限性哮鸣音,有助于明确气道狭窄部位及性质,尤其是引起气道狭窄的常见原因、肺部肿瘤及任何原因的肺不张。

4.不明原因的声音嘶哑、寻找可疑或阳性痰脱落细胞学的来源,有助于发现气道内新生物和因喉返神经引起的声带麻痹。

5.X线和胸部CT检查异常者,提示肺不张、肺部肿块影、阻塞性肺炎、气管支气管狭窄、肺部弥漫性病变、肺门和纵膈淋巴结肿大等,有助于气道内占位性病变的诊断。

6.临床已诊断为肺癌,决定性手术治疗前的术前检查、术后观察残端有无复发及愈合等对指导手术切除的范围及估计预后均有重要的指导价值。

7.肺脏和气管、支气管感染性病变的病因学诊断,如通过分泌物的吸引、毛刷检、支气管肺泡灌洗收集标本进行细菌、真菌培养及脱落细胞学检查等具有很大的临床意义。

8.对可疑有食管-气管瘘存在的病因的明确诊断。

9.气管、支气管内新生物,支气管镜检查可直观地观察到肿块的大小、形态、部位及与黏膜改变情况,弥补了影像学所难以对肿块的性质做出诊断的不足。经电子支气管镜检查能直接钳取瘤体组织送病理、穿刺针吸、刷检、收集灌洗液等检查。

10.对靠近肺周边的病变,即肺内肿块位于肺组织周边,电子支气管镜不能完全达到病变部位,但在X线透视下行毛刷刷检、针吸或收集灌洗及经支气管镜将活检钳伸入病变的部位进行肺组织活检术(TBLB)后钳取的组织行病理检查、细菌培养等。

(二)用于治疗与气管、支气管、肺有关疾病

1.气管支气管异物的钳取。

2.清除呼吸道分泌物。

3.支气管腔内肿瘤切除术、支架植入术和局部近距离放射治疗、物理治疗、球囊扩张狭窄支气管、光动力治疗等。

支气管镜检查的禁忌症:

1.肺功能严重障碍者应尽可能适当纠正后或在心电监护及充分给氧的情况下进行检查。

2.一般情况差、恶病质或终末期的肿瘤患者。

3.主动脉瘤有破裂危险者。

4.严重的肺部感染及高热患者最好在感染控制后进行检查。

5.稳定性心绞痛、近期发生的心肌梗死、严重的心律失常、心功能不全。

6.无法纠正的低氧血症。

7.有明显的出血倾向、肺动脉高压、上腔静脉阻塞患者。

8.麻醉药物过敏而无法用其他药物替代者。

对尿毒症、免疫抑制、肺动脉高压、肝脏疾患、凝血系统疾患、血小板减少、上腔静脉阻塞综合征等患者,行支气管镜检查时易导致持续性出血或大出血,术前应检查血小板计数、凝血酶原时间和活化部分凝血酶时间,必要时停服抗凝药物7天。