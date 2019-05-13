多参与集体运动孩子性格更阳光
美国圣路易斯华盛顿大学的一项新研究表明，参加团体运动有助于降低儿童抑郁风险，塑造他们的好性格。
研究人员参考4191名9~11岁儿童的大脑和认知发展数据，收集孩子们参加体育活动的情况及情绪表现等信息，并对参试儿童进行脑部扫描，检测其双侧海马体体积。结果发现，相较于不爱运动和独自锻炼的孩子，参与集体运动较多者海马体体积较大，抑郁情绪较少。
研究员丽莎·戈勒姆表示，此前已有研究表明，锻炼会对成年患者的抑郁症治疗产生积极影响，新研究首次发现，儿童所参与的运动类型及特定大脑区域的容量与抑郁症状之间存在关联，参与集体运动对青春期前的儿童也具有类似的抗抑郁功效。华盛顿大学圣路易斯医学院教授格雷戈里·B·库奇指出，运动与团队的社交功能相结合或可成为预防和治疗儿童抑郁症的新途径。 （明文）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
“网约护士”试点近三月 居家护理还需迈过哪些门槛？ 打针、静脉采血、伤口换药……这些常见的医护服务以前必须到到医院或社区才能进行，对于失能人士或者行动不便的患者来说，如果没有家人的帮助，还是很不方便。近年来，随着移动互联网的快速发展，让“网约护士”开始走入人们的生活，只需动手点击手机APP，就可以享受便捷的护士上门服务。今年2月12日，国家卫健委正式发布《关于开展“互联网+护理服务”试点工作的通知》及试点方案，确定今年2月至12月在北京、天津、上海、江苏、浙江、广东试点“互联网+护理服务”。如今，距离通知颁布已有两个多月，试点工作有何进展，又面临哪些问题？ 【详细】
养成这些良好的生活习惯 让你健康一辈子 几串葡萄能让皮肤更细腻，一杯绿茶能让头发更浓密。英国《魅力》杂志近日发布的《人体修复食谱》指出，某些食物能够让你的身体变得更加健康、完美。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn