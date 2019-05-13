多参与集体运动孩子性格更阳光

美国圣路易斯华盛顿大学的一项新研究表明，参加团体运动有助于降低儿童抑郁风险，塑造他们的好性格。

研究人员参考4191名9~11岁儿童的大脑和认知发展数据，收集孩子们参加体育活动的情况及情绪表现等信息，并对参试儿童进行脑部扫描，检测其双侧海马体体积。结果发现，相较于不爱运动和独自锻炼的孩子，参与集体运动较多者海马体体积较大，抑郁情绪较少。

研究员丽莎·戈勒姆表示，此前已有研究表明，锻炼会对成年患者的抑郁症治疗产生积极影响，新研究首次发现，儿童所参与的运动类型及特定大脑区域的容量与抑郁症状之间存在关联，参与集体运动对青春期前的儿童也具有类似的抗抑郁功效。华盛顿大学圣路易斯医学院教授格雷戈里·B·库奇指出，运动与团队的社交功能相结合或可成为预防和治疗儿童抑郁症的新途径。 （明文）