男人抑郁，心血管都受累

近日，华中科技大学同济医学院、北京大学医学部和中国医学科学院联合研究发现，心情差、抑郁会提高全因死亡和心血管病风险。

中国慢性病前瞻性队列纳入51万余人，参与者平均年龄为52岁，他们在1年内重度抑郁发作的患病率为0.64%；东风—同济队列纳入2万余人，参与者平均年龄为63.6岁，该队列中有临床意义的抑郁症患病率为17.96%。在随访期内，第一个队列中有4.4万人死亡，其中1.8万人因心血管病死亡；第二个队列中有2571人死亡，其中1013人因心血管病死亡。在调整了生活方式和健康状态等因素后，分析结果显示，上述两个队列中，抑郁症患者的全因死亡风险分别增加32%和17%，心血管病死亡风险分别增加22%和32%。患有抑郁症的男性风险尤其高，两个队列中，他们的全因死亡风险分别增加53%和24%，心血管病死亡风险分别增加39%和49%。然而，对于患有抑郁症的女性，仅中国慢性病前瞻性研究显示其全因死亡风险增加了19%。

发表在《美国医学协会杂志网络公开版》上的这项研究认为，临床医生尤其要注意抑郁症患者的心血管病风险因素，对于高危人群，要积极采取预防和治疗措施来降低其早亡风险。▲ （郭铁亮）