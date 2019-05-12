2019全国智慧医院建设与发展大会在南昌举行

人民网南昌5月12日电 为鼓励医疗机构应用互联网等信息技术拓展医疗服务空间和内容，推进改善医疗服务工作，由国家卫生健康委员会医政医管局支持，人民网和江西省卫生健康委员会主办，人民健康、南昌大学第一附属医院承办的“2019全国智慧医院建设与发展大会暨进一步改善医疗服务行动计划”工作推进会在江西南昌举行。与会嘉宾就如何助力“互联网+医疗”发展、提高群众就医满意度等话题进行探讨并建言献策。

江西省人民政府副省长孙菊生，中国互联网发展基金会理事长马利，江西省卫生健康委党组书记、主任丁晓群，南昌大学党委书记喻晓社，人民网副总编辑、人民健康董事长孙海峰,人民健康总经理万世成,国家卫生健康委医政医管局副调研员王斐,国家卫生健康委统计信息中心信息标准处处长李岳峰,江西省卫生健康委信息规划处处长罗礼生,江西省卫生健康委医政处处长谭友文,江西省卫生健康委信息副中心主任萧锘以及来自全国各大医院的院长、智慧医院专家及媒体出席了会议。

“通过信息技术推进资源下沉，增加医疗服务可及性是改变医疗服务的宗旨和要求。”中国互联网发展基金会理事长马利致辞表示，互联网+医疗健康的探索不仅可使老百姓就医便捷，还有助于解决因病致贫问题并振兴乡村。她认为，互联网+健康是一个复杂系统的产业，它需要持之以恒的实践，不能闭门造车。中国互联网发展基金会作为公募型基金会，会积极推进网络建设，让互联网发展成果惠及13亿国人，造福民众。

江西省卫健委主任 丁晓群

江西省卫健委主任丁晓群在致辞中介绍，江西省委省政府高度重视互联网大数据、VR、人工智能发展，江西省进一步改善医疗服务工作方案中明确提出，围绕患者医疗服务需求，利用信息技术拓展医疗服务的空间和内容，不断优化医疗服务的流程，加强医疗质量的安全管理，努力向智慧医疗迈进。他希望借助人民网的传播渠道和资源整合能力，为各级医疗机构搭建一个不受行政区划限制的交流沟通平台，展示各地在进一步改善医疗服务行动计划落实过程中涌现的经验、做法、案例，真正提升人民就医获得感和满意度。

南昌大学党委书记 喻晓社

“随着智慧医院建设步伐的大力推进，健康服务供给模式的持续化需要强有力的人才支撑。”南昌大学党委书记喻晓社指出，南昌大学多年来致力于人才培养、知识教育与现代化医院管理实践相融合，成为推动医学现代化建设的关键。南昌大学第一附属医院则持续深化制度建设，通过开展扫码支付、提供管理业务一站式服务等，目前医院信息化已通过美国医疗信息管理系统协会六次评审，成为中国第19个认证医院。

人民网副总编辑、人民健康董事长孙海峰表示，作为人民日报社、人民网面向大健康领域打造的重要传播与服务平台，人民健康在助力互联网+医疗方面进行了各种探索，取得了良好成绩。人民好医生APP将针对医院和医生提供定制化的方案，开展展示推广、智慧医院和医院建设等多项服务。今后人民网、人民健康将致力于更深度的参与智慧医疗建设，发挥融媒体优势，努力建设服务一体、多学科联合的医疗服务。

国家卫生健康委医政医管局医疗资源处副调研员 王斐

国家卫生健康委医政医管局医疗资源处副调研员王斐指出，通过信息化手段、大数据方式和智能化管理，让医院科学管理进一步提升，是智慧医院的设计思路。智慧医院应分成医疗机构信息化建设、医疗机构为患者提供服务和医院管理三项内容进行设计；要具备电子病例、系统应用水平和分级评价三个评价指标；医院智慧服务应具有分级评估体系，患者预约诊疗服务应作为医院绩效考核的重要指标。他进一步提醒，希望医院重视数据信息安全问题，一定要保证信息安全。

南昌大学第一附属医院院长 张伟

南昌大学第一附属医院院长张伟发表主题演讲《互联网医院运营探索》并分享了她的经验。她表示，智慧医院一定要以人为本，并且不断改进工作，让病人有就医获得感。对医院来说，要提升并且延伸服务能力。她介绍，南昌大学一附院今年2月与中国电信江西分公司成立了江西省首家5G智慧实验室，将通过实验室打造急诊创伤中心，通过5G高速，进一步提升服务质量。

北仑区人民医院、浙大一院北仑分院院长 张幸国

北仑区人民医院、浙大一院北仑分院院长张幸国在主题演讲中阐述了如何进行“区域药事服务中心建设”。他认为，智慧医疗是生命科学、信息技术的交叉学科，可以提高效率。智慧医疗的基本是流程再造，要进行根本性的再思考和彻底性的再设计，才能在效果上得到改善。浙江在智慧医疗改革上主推“最多跑一次”。例如提取公积金、给刚出生的孩子办理出生证，都只需一次就可以完成。

温州医科大学附属第一医院党委书记 周蒙滔

温州医科大学附属第一医院党委书记周蒙滔则在演讲中介绍，温州医科大学附属第一医院信息化建设起步较早，例如全预约挂号，入院登记等，均已在医院投入临床使用。目前，还通过就诊流程再造、增量提效并举、建立床位管理系统、成立胰腺炎单病中心、规范诊疗行为、全过程智慧服务，健康关怀全周期等手段，解决了“门诊难等”“名医难约”“床位难进”“重病难愈”“住院不安心”和“复诊难排队”6项就医痛点。

在下午的主题演讲环节，国家卫生健康委统计信息中心信息标准处处长李岳峰围绕医院信息标准化、医院信息互联互通，区域和医院互联互通测评等方面进行了详细解读；国家远程医疗中心办公室主任卢清君则指出，互联网在医疗领域的应用将会催生新的业态、生态、模式，更好地满足人民群众的健康需要；平安联想智慧医疗首席运营官罗宾介绍了平安联想智慧医疗结合硬件、软件和云为客户提供一揽子解决方案，并讲述其运用信息化手段帮助云南省第一人民医院和大庆龙南医院进行流程再造的过程；惠每医疗集团高级副总裁阳红分享了惠每为满足患者需求提供健康服务的经验与做法；中国电信战略与创新研究院经理张学智则讲解了中国电信5G在智慧医疗的经验。他指出，5G和4G协同，可基于同一网络为各级医院合作创新应用，为云医院提供医疗服务功能，助力医院实现降本增效、安全保障、业务协同、体验优化。

人民健康“全国智慧医院服务平台”启动仪式

大会启动了人民健康“全国智慧医院服务”平台。平台启动后，将充分发挥人民健康的资源优势，为实现全国各地的智慧医院信息互联互通互享，推动服务向院外延伸提供一体化服务。

2019全国智慧医院优秀案例授牌仪式

会议期间，还举办了2019全国智慧医院优秀案例授牌仪式，对29家全国智慧医院进行授牌（名单附后）。当日还开设了三场圆桌论坛。与会专家围绕“智慧医院建设实践与探索”、“人工智能赋能基层”、“智慧医疗服务”三大主题展开探讨，并分享了各自的心得体会。

圆桌论坛

附：2019全国智慧医院优秀案例名单

北京医院

复旦大学附属中山医院

四川大学华西第二医院

南昌大学第一附属医院

郑州大学第一附属医院

浙江大学医学院附属邵逸夫医院

中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）

广州市妇女儿童医疗中心

温州医科大学附属第一医院

天津市第四中心医院

广东省人民医院

浙江大学医学院附属儿童医院

中山大学附属肿瘤医院

青岛大学附属医院

北京大学深圳医院

厦门大学附属第一医院

无锡市人民医院

济南市儿童医院

大庆龙南医院

天津市北辰医院

江西省儿童医院

安徽医科大学第二附属医院

河南省儿童医院

河北医科大学第一医院

贵州医科大学附属医院

兰州大学第二医院

苏北人民医院

柳州市工人医院

宁波市北仑区人民医院