田凤石：建设智慧医院 优化就医流程 让患者得到更好服务

人民网北京5月11日电（记者 孙博洋） 11日，由国家卫生健康委员会医政医管局支持，人民网和江西省卫生健康委员会主办，人民网·人民健康、南昌大学第一附属医院承办的2019全国智慧医院建设与发展大会暨“进一步改善医疗服务行动计划”工作推进会在江西南昌召开。天津市第四中心医院院长田凤石在接受媒体专访时表示，建设智慧医院，促进管理水平，优化就医流程，让患者得到更好医疗服务。

天津市第四中心医院院长田凤石接受媒体专访

田凤石表示，天津市第四中心医院在建设智慧医院改善对患者服务，优化患者就诊、就医流程以及绩效管理等方面，做了很多工作。据田凤石介绍，医院的网上挂号、手机挂号率已经达到了80%以上，并且覆盖科室广。在糖尿病、高血压等慢病诊疗方面，也通过一年的努力，利用新技术不断优化患者的就诊流程、缴费流程，让患者的服务体验更加优良。

在谈及公立医院“三提高”、“三转变”的话题时，田凤石表示，为了使医院的人力管理、医生队伍管理不断完善，我们也做了多方面的探索。通过智慧医院的建设和新技术的应用，将人员的绩效考核更加细化，包括工作量、业绩、就诊效果、贡献大小以及手术的难易程度等等，都能够做出合理的评价，通过细化管理来增强服务意识，从而提升医疗服务质量，让患者更加满意。

田凤石还表示，医院通过智慧管理，让患者的经济负担逐步下降，糖尿病方面尤为显著。