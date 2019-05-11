肖雪：5G技术助力提升互联网医院联动效率
人民网北京5月11日电 11日，由国家卫生健康委员会医政医管局支持，人民网和江西省卫生健康委员会主办，人民网·人民健康、南昌大学第一附属医院承办的2019全国智慧医院建设与发展大会暨“进一步改善医疗服务行动计划”工作推进会在江西南昌召开。四川大学华西第二医院院长助理肖雪在接受媒体专访时表示，目前互联网医院已初具规模，未来5G智慧医院启动，将进一步提高联动效率，完善人工智能在医疗领域的运用。
四川大学华西第二医院院长助理肖雪接受采访
“联盟医院目前已实现信息化互联互通，建立社区医院信息生态圈，互联网医院已初具规模。”肖雪介绍，四川大学第二医院为患者提供线上就医综合服务，包括一卡通、智能导诊、在线问诊、处方流转、药品配送、家庭医生、全渠道预约、全流程就医、移动支付、医保结算、检验检查、健康档案等，通过打造“互联网+智慧医院”，使得医疗资源调配更加合理，就医流程更加优化，服务能力不断加强，患者就医体验不断改善，患者满意度不断提升。
对于5G时代的开启，肖雪指出，一方面，启动5G智慧医院将为互联网医院提供坚实支撑。过去，受限于基层医院网络畅通程度，远程医疗效率不高。未来，通过5G联动，可建立起更有效率的基层医院联动系统，提高患者就医体验，减少误诊，推动远程会诊、灾后地区会诊，真正实现医疗全覆盖。另一方面，5G将带动机器人技术发展，进一步完善人工智能在医疗领域运用。目前医院利用5G进行区域联盟医院远程移动会诊及查房。救护车远程移动抢救和施救措施。高危孕产妇和新生儿转院。特别是在救护车上，在移动的装备上，以及在无法接网线的这些医疗场景运用5G网络，实现远程实时超声，放射，病理等医技手段。总的说来，5G可提高医疗机构诊疗的工作效率，解决患者与医疗机构以及医疗机构之间的信息采集、业务协同、远程培训，机器人诊断治疗、救护车远程急救等对数据流量和速度要求巨大业务场景将得以实现，为一线临床远程救治和业务培训提供便捷的信息化手段。（实习生 瞿悦）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
“网约护士”试点近三月 居家护理还需迈过哪些门槛？ 打针、静脉采血、伤口换药……这些常见的医护服务以前必须到到医院或社区才能进行，对于失能人士或者行动不便的患者来说，如果没有家人的帮助，还是很不方便。近年来，随着移动互联网的快速发展，让“网约护士”开始走入人们的生活，只需动手点击手机APP，就可以享受便捷的护士上门服务。今年2月12日，国家卫健委正式发布《关于开展“互联网+护理服务”试点工作的通知》及试点方案，确定今年2月至12月在北京、天津、上海、江苏、浙江、广东试点“互联网+护理服务”。如今，距离通知颁布已有两个多月，试点工作有何进展，又面临哪些问题？ 【详细】
养成这些良好的生活习惯 让你健康一辈子 几串葡萄能让皮肤更细腻，一杯绿茶能让头发更浓密。英国《魅力》杂志近日发布的《人体修复食谱》指出，某些食物能够让你的身体变得更加健康、完美。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn