张国庆：积极主动向智慧医院和互联网医院转型

人民网北京5月11日电(邓睿) 11日，由国家卫生健康委员会医政医管局支持，人民网和江西省卫生健康委员会主办，人民网·人民健康、南昌大学第一附属医院承办的2019全国智慧医院建设与发展大会暨“进一步改善医疗服务行动计划”工作推进会在江西南昌召开。青岛大学附属医院副院长张国庆在接受媒体专访时表示，智慧医院建设和互联网医院建设，有助于解决患者看病就诊的难点、堵点和痛点。

青岛大学附属医院副院长张国庆接受媒体专访

张国庆表示，医院要适应信息化发展趋势，积极主动向智慧化医院转型。他认为，智慧化医院建设一方面要做好面向患者的智慧服务，例如通过设立自助就诊机实现一站式就诊服务，简化患者就诊流程，缩短患者排队等候时间。

另一方面，要做好面向医护人员的智慧医疗，例如青岛大学附属医院在院内实现电子病历为核心的信息互通和全网覆盖，医生通过随身携带的手机APP就可以查看患者过往病例和诊断报告，更好地辅助医生的诊断与治疗。

此外，张国庆表示，互联网医院的建设有助于帮助偏远地区的患者群体享受高水准专家的诊疗服务。据他介绍，2017年，青岛大学附属医院率先在山东省成立了第一家互联网医院，通过网络预约、远程视频等多种手段帮助患者实现远程就诊，让患者看病就诊更加便捷。