董升：提升医疗信息化水平 为患者提供更多服务

人民网北京5月11日电(董童) 11日，由国家卫生健康委员会医政医管局支持，人民网和江西省卫生健康委员会主办，人民网·人民健康、南昌大学第一附属医院承办的2019全国智慧医院建设与发展大会暨“进一步改善医疗服务行动计划”工作推进会在江西南昌召开。河北医科大学第一医院副院长董升在接受媒体专访时表示，建立智慧医院,要对医院要进行升级改造，提升整体信息化水平，为患者提供形式多样的服务。

河北医科大学第一医院副院长董升接受采访

基于对“互联网+医疗健康”战略、新三年改善医疗服务行动计划的理解，河北医科大学第一医院在“互联网+智慧医疗”方面做了很多工作。董升副院长介绍，人工智能让河北医科大学第一医院的诊前、诊中和诊后的改善效果非常明显。院内，我们与联想智慧医疗公司共同研发了一款一站式自助机设备及软件，全面支持医保和自费患者在门诊的预约签到、挂号、病历打印、预存充值、门诊缴退费等所有交易功能，大量的排队环节被自助设备提供的自助服务所替代，缩短了患者的就诊时间，有效的提升了医院的医疗服务水平。另外，患者可直接通过微信公众号选择科室、主任，并分时段挂号，避免排队。支持患者在线查看本人在院所做的检验、检查报告。患者可通过手机客户端进行查阅历史报告。对于检验项目报告中的异常值，会在文字报告中醒目标注，方便患者快速了解到异常情况。检查和检验结果共享之后，患者通过微信公众号可以第一时间查看个人的检查检验文字报告。以河北省远程医疗中心为依托，利用院远程医疗中心，实现影像、病例等信息共享和音视频通讯，提供医院专家或多学科专家通过远程技术手段共同探讨患者病情，进行病历分析、病情诊断，进一步完善并制定更具针对性的诊疗方案。通过医院专家会同基层医院患者主管医生，依托远程会诊平台，实现小病社区解决，疑难疾病通过远程会诊系统接受专家的服务，以真正达到资源共享的目的

董升进一步表示，医院打造了智慧发展急救平台，利用120急救车远程设备与医院医疗中心的数据互连，医生、专家可在后台直接指挥，即时传递患者信息到医院，可及时接受院内专家的院前救治指导，提前办理院前预约检查和就诊手续，大大缩短脑卒中、胸痛、创伤急救患者的救治时间。院内智慧导航服务平台可通过手机终端让患者定位，从而快速找到相应科室，既避免浪费时间，也可以防止突发情况的发生。

“未来，我院还将开展建设电子健康档案和慢病管理、创建“互联网+”药品服务。” 董升介绍，最终，医院将实现预约挂号、健康咨询、专家问诊、精准分诊、排队查询、移动付费、智能导诊、信息查询等诊前服务，实现移动支付、检查提示、查询报告、掌上胶片、医患沟通、健康宣教的线下诊疗和线上复诊、远程会诊的线上诊疗等诊中服务，实现健康档案、诊后随访、慢病管理、用药安全、保险赔付、健康资讯等诊后服务，围绕“互联网+智慧医疗”，打造真正的智慧型医院。